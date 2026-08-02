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台中機場國際線增加 旅遊業者：出團量成長近8成
台中國際機場國際航線增加，也帶動從台中出發的旅遊團銷售。根據旅遊業者統計，今年1至7月的團體旅遊人次增加近8成，預估今年整體可翻倍成長。
台中國際航線持續增加，今年定期航班與包機航班共約30多條，飛航包含日本、港澳、中國、韓國及越南等地區航線，未來預估將持續有航空業者布局台中機場。
根據交通部民用航空局統計，台中國際機場今年1至6月的國際線及兩岸航線的載客人數為113萬5527人次，平均載客率為83.5%。
根據民航局統計，台中機場17條航線今年6月份的載客率都在75%以上，其中名古屋、東京成田、神戶、沖繩、濟州、熊本等載客率都在90%以上。
航線及載客率增加，也帶動跟團旅遊成長，可樂旅遊表示，受惠於各家航空積極開航台中出發航線，今年1月至7月台中出發的團體旅遊人次較去年同期增加近8成，成長最多線路依次為日本、韓國、東南亞，預計今年下半年台中還將增加北海道、北九州等直飛航線，今年整體出團人次有望較去年翻倍成長。
不僅如此，可樂旅遊指出，高雄同樣也受惠於航點增加，預估今年出團人次也有約2成成長。
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