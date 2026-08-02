新陳代謝科權威名醫白永河辭世 八旬嬤記得他幽默風趣願配合衛教

新陳代謝科名醫白永河與血癌纏鬥多年，上（7）月20日不幸病逝，享壽75歲。他的弟弟白永昌在個人臉書發文悼念，許多病患和家屬紛紛留言悼念，一名朋友以「終生行醫不輟，嘉惠病人，精神永在。」道出白永河這一生寫照。

白永河早年在彰化基督教醫院駐診，30多年前回鹿港鎮到百川醫院為病人診治，九二一地震後不久百川醫院歇業，白永河改在鎮內開設「白永河內科診所」，不少病跟著他輾轉看病。約兩年前白永河因健康不理想關閉診所，招牌也卸下。

白永河擔任彰基醫師時積極倡導穩定血糖的三大關鍵為飲食控制、藥物治療和規律運動，為病人診治時重視衛教，再三提醒忌口。鹿港鎮一名謝姓鎮民今表示，她的阿嬤讓白永河照護20多年，每次回診「白醫師」總是說「不要以為自己80歲就不忌口黑白呷，注意呷什麼可以健康活百二。」幽默風趣，逗得老人家很開心，願意配合糖尿病飲食。

白永河的弟弟白永昌在臉書發文「我的大哥（白醫師）中指出，「約莫五年前，他檢測血紅素降到10以下（男性正常值應該在13-17），身上同時出現皮蛇、疝氣，新冠肺炎、後來又有白內障、眼睫毛倒插…，那時我建議他退休，該好好過一個善待自己的晚年，他說：『醫生只有兩個情況退休：一是身體不行，二是沒有患者。我還有患者。』」

白永昌寫道「白醫師在醫界深獲好評，在家族裡舉足輕重，他的辭世，令人深深不捨，悲痛數次後感覺他沒有真正離開，許多往事歷歷在目，名言字字珠璣言猶在耳。…晚近，他記性漸弱，最具體他忘了一件很重要的事：忘記享福。」

白永河辭世，與健康醫學有關的媒體報導他「在醫界輩分甚高，培育且影響不少後進。糖尿病專科醫師杜思德等多名醫界人士，過去皆尊稱他為『白老師』。」證明他是國內新陳代謝科領域和現今糖尿病共同照護網概念的先驅。

白永昌引用白永河生前常提起霍金的觀點：「人就像一部電腦，用久了故障就修理，零件能換的換一換，當不能修也無法換零件，電腦就是死了，無法復生。沒有靈魂也沒有天堂。」末了提到「聖經傳道書第三章：凡事都有定期，天下每一事務都有定時。生有時，死有時。白醫師息了人世的苦擔，願他的精神與我們同在。」