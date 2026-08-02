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電熱水器、機上盒暗中耗電？ 台電：善用「1配備」免頻繁拔插頭
許多民眾平時節約用電，卻忽略了電器未運轉時的「待機電力」。經濟部能源署與台電電力粉絲團近日先後發文提醒，家中不少家電就算沒有開機，只要電源線插在插座上，就會默默消耗電力。能源署特別點出最簡單的辨識方式：凡是「插著電會亮燈」或有電子顯示螢幕的家電，多半具備待機電力。雖然單日耗電量看似微小，但長時間累積下來，電費便會在不知不覺中流失。
為了讓民眾更能掌握家中電力的流失管道，台電特別整理出「默默吃電小怪獸圖鑑」，將耗電家電劃分為兩大類型：
穩定進攻型（長時間保溫）：如電鍋、電熱水瓶、儲熱式電熱水器等。這類電器因為具備長時間自動加熱與保溫的功能，會持續且穩定地消耗電能。
低調隱藏型（待機電力）：如電視機上盒、音響、噴墨印表機等。這類設備日常極難被察覺在耗電，堪稱是「惦惦吃三碗公」的吃電設備。
針對不同特性的吃電設備，台電建議，對於電熱水瓶或儲熱式電熱水器等保溫型家電，可加裝定時器，避免深夜或不常使用時持續保溫；在選購新品時，則應優先挑選能源效率標示1級的節能產品。
針對具有待機電力的影音與電子設備，台電與能源署共同建議，可改用帶有獨立開關的延長線或插座。當電器不使用時，無須費力頻繁拔插頭，只需順手關閉該插座的獨立電源，就能達到截斷待機耗電的效果。
能源署也特別針對季節交替與日常生活習慣進行叮嚀，例如冬天長期不使用冷氣機時，可將冷氣插頭拔除或關閉專用無熔線開關；出門旅遊數天至數周之前，切記關閉電視機等家電的主電源；而電腦則建議每晚下班或睡前養成關機休息的好習慣，唯獨冰箱因為需要維持食材保鮮，絕對不能拔掉電源。
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