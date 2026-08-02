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冷氣開28度浪費錢？ 內行曝「遙控器按這顆」：降溫快又最省

聯合新聞網／ 綜合報導
專家提醒，冷氣黃金省電溫度為26°C至28°C，剛開機時不宜直接調至過低溫度，可搭配循環扇加速空氣對流。圖／AI生成
專家提醒，冷氣黃金省電溫度為26°C至28°C，剛開機時不宜直接調至過低溫度，可搭配循環扇加速空氣對流。圖／AI生成

炎夏高溫肆虐，許多民眾回到家第一件事就是打開冷氣，但對於變頻冷氣的遙控器設定，究竟該切換成「自動模式」還是「冷氣模式」才正確且省電，仍讓不少人一頭霧水。日前有網友在Threads發文請益，表示自己平時下班返家後會一路開啟冷氣至隔日出門，假日更是24小時連續運作，好奇該如何設定最合宜。貼文曝光後吸引許多過來人與內行網友解答，指出「運行模式」與「風速自動」是兩回事，選對設定才能發揮變頻機型的最大優勢。

不少內行網友出面科普，強調要先分清「模式」與「風速」的運作邏輯。若選用冷氣的「自動模式（AUTO模式）」，機器會根據室內現況自行在冷房、除濕與送風之間進行切換；而若選擇「冷氣模式」並將風量設定為「自動風速（AUTO FAN）」，冷氣則會固定在冷房狀態，僅隨室溫與設定溫差彈性調整風量。

多數過來人建議，日常使用選擇「冷氣模式搭配自動風速」最為合適。當剛開機室內偏熱時，系統會以強風快速吹出冷氣降溫，待達到指定溫度後，壓縮機便會降頻進入低頻恆溫狀態，風量也隨之轉為弱風，不僅能維持體感舒適，更能達到絕佳的省電功效。

除了設定正確的模式，溫度的調控更是影響電費荷包的關鍵。根據經濟部能源署與三菱重工空調專家建議，冷氣最省電的黃金設定溫度為26°C至28°C，且冷氣每調高1°C，約可節省6%的電力消耗。

專家特別提醒，剛開機時千萬不要因為貪涼而直接調降至18°C，這種做法會逼使壓縮機長時間以最高負載高頻運轉，造成瞬間極高耗能且傷害機器。正確做法應是直接設定為26°C並開啟自動風量，或配合循環扇擺放在冷氣出風口下方、呈45度仰角吹送，利用對流原理加速冷房效能，就能讓室內迅速達到均衡涼爽。

針對許多民眾誤以為「變頻冷氣24小時開著最省電」的迷思，專家表示這並不完全正確。變頻冷氣確實能藉由避免壓縮機頻繁啟閉來達到省電目的，非常適合每天長時間連續使用；然而，若是預計離開室內超過1小時以上，關閉冷氣依然是更合適的省電選擇。

省電 冷氣 高溫

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