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NSYO國家青年交響樂團福岡演出 用熱情創作音樂

中央社／ 台北2日電

NSYO國家青年交響樂團1日在日本福岡ACROS音樂廳演出。英籍韓裔鋼琴家朱鉉基與樂團合作後表示，團員有一種「無論如何都要用絕對熱情創作音樂」衝勁，令人感動。

音樂會由音樂總監馬寇爾（Jun Märkl）指揮，以客委會委託林京美創作的「流光傳種」開啟序幕，透過旋律探尋台灣客家文化記憶與土地的脈動；鋼琴家朱鉉基（Hyung-ki Joo）帶來拉赫瑪尼諾夫「帕格尼尼主題狂想曲」，壓軸NSYO挑戰了編制宏大、難度極高的馬勒「第一號交響曲」，掌聲不斷。

朱鉉基表示，NSYO這些青年音樂家身上有一種「無論如何都要用絕對熱情創作音樂」的衝勁與純粹，是許多職業音樂家在成長過程中逐漸遺失的特質，也正是他熱愛與青年樂團合作的原因。他也期待觀眾即便熟悉這些經典曲目，也能透過這次演出感受「宛如第一次聆聽」的感動與驚喜。

根據NSO國家交響樂團發布的新聞資料，當日包括福岡縣縣知事服部誠太郎、台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處處長陳銘俊以及在地重要藝文夥伴「九州交響樂團」（KSO）力挺。

結束福岡場次後，NSYO8月4日將首度前往韓國，在釜山音樂廳與當地「UNPO和平管弦樂團」攜手演出接續青春與友誼的樂音。該場館也是朱鉉基去年參與開幕演出的新場地，別具意義。

福岡 交響樂團 音樂

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