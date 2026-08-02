父親節怎麼過？十大行程公開 吃飯、送禮都輸給這件事

父親節別只想著買禮物！近年越來越多網友認為，陪伴才是送給爸爸最珍貴的心意。一頓家庭聚餐、一趟親子旅行，甚至只是坐下來聊聊天，都可能成為爸爸最難忘的回憶。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，揭曉網友熱議「十大想陪爸爸做的事」，看看哪些陪伴方式最受青睞，陪爸爸度過一個溫暖的節日。

No.10 享受爸爸專屬下午茶

網路聲量：930筆

PTT曾有人提問「父親節該送什麼給老爸？苦惱ing」，就有網友回覆「一起喝杯咖啡、聊聊天」、「陪爸爸喝茶倒是不錯的提議」。

對許多爸爸來說，忙碌生活中難得有一段悠閒相處的時間。趁著父親節，不妨邀請爸爸到咖啡廳坐坐，享受一份甜點、一杯飲品，聊聊最近的生活近況。看著平時習慣照顧家人的爸爸，放下平日的嚴肅模樣，慢慢品嚐喜歡的餐點，也能成為親子間珍貴的互動回憶。

如果爸爸習慣在家泡茶、喝咖啡，也可以準備簡單的下午茶，陪他坐下來聊聊天。在這段不被打擾的午後時光裡，聽聽爸爸分享生活點滴，也讓彼此多一份了解。

No.9 安排一場電影約會

翻攝官網／威秀影城、威秀影城提供

翻攝官網／威秀影城、威秀影城提供

網路聲量：1,167筆

小時候，是爸爸牽著我們的小手，買爆米花哄我們開心；長大後，安排一場屬於你們的電影約會吧！當放映廳的燈光暗下來，兩個人並肩坐在沉浸式的音響效果中，結束後走在街上討論剛才的劇情，這種無壓力的共同話題，能輕鬆找回久違的親密。

今年夏天，不管是帶爸爸體驗高張力的娛樂大片或萌感十足的溫馨動畫，都有絕佳選擇！像是《蜘蛛人：重生日》4DX版本，極具臨場感，到指定影城還能現場兌換限量「4DX限定｜A3工藝海報」；若想走療癒路線，則不能錯過全台熱映的《劇場版吉伊卡哇人魚島的秘密》，只要購買威秀獨家電影套餐，就有超可愛的角色壓克力Topper杯，還隨餐加贈盲包小卡。

如果想在家選片來看，Dcard也有多位網友推薦適合父親節觀賞的精選片單，包含《老爸歌單未完待續》、《我和我的賽車老爸》、《別叫我「賭神」》、《星際效應》、《五星主廚快餐車》、《天才的禮物》等，一起享受溫馨的家庭觀影時光。

No.8 和爸爸乾杯聊人生

網路聲量：1,282筆

有網友分享與父親相處的回憶提到，「回家晚餐後我們全家一起吃蛋糕、聊天喝酒，氣氛很開心，我想這就是我一直希望追求的場景」、「有時間就跟父親坐一下，喝點酒，聽他聊兩句。或許人生其實也就這樣，互相羈絆下去吧」、「我想了很久傳了訊息給他問，今天要喝一杯嗎？父親說，買罐小的威士忌回來。我想從那晚後，心裡對父親那份敬畏又陌生的感覺，好像漸漸開始有點不一樣了」。

隨著年紀增長，許多人開始理解爸爸過去承擔的壓力與辛勞。父親節不妨準備爸爸喜歡的小菜，陪他喝杯茶、聊杯酒，從工作近況、生活瑣事，到那些過去沒機會談起的回憶，慢慢拉近彼此距離。對許多家庭而言，這些平凡卻難得的相處時光，才是父親節最珍貴的陪伴。

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No.7 開啟全家露營模式

大成益活雞、大成上品語提供

大成益活雞、大成上品語提供

網路聲量：1,484筆

暫時放下城市喧囂與3C訊息，帶爸爸走進大自然，享受難得的親子時光，也是歡度父親節的一種方式。

例如全家人一起露營時，從搭設帳篷、準備晚餐到整理營地，每個環節都能成為親子互動的機會。也許你會發現，平時總是默默付出的爸爸，在戶外活動中展現熟悉又可靠的一面；也能看見平常較為嚴肅的他，露出難得輕鬆自在的笑容。露營料理也不必太複雜，簡單快速的餐點更能把時間留給家人互動。像是肉質鮮嫩的大成益活雞，搭配蔬菜燉炒後，再加上一份現煎雞蛋，就能完成一頓適合全家共享的戶外餐點。

網友分享，「帶爸爸走進山林、躺在帳篷裡數星星、烤肉配笑聲」、「煮了阿爸最愛的白米飯、洋蔥南瓜和燉豆皮肉末」。當一家人圍坐在一起，抬頭是滿天星斗，舌尖是鮮美飽滿的絕妙滋味，空氣中瀰漫著令人垂涎的食物香氣。這一刻，不僅滿足了胃，也創造珍藏一輩子的親子回憶。

No.6 GET父親節限定合照

網路聲量：4,898筆

翻開家裡的舊相冊，裡面滿是我們從小到大的成長紀錄，但爸爸出現的頻率總是最低，因為他永遠是那個站在鏡頭後默默紀錄一切的人。

趁著節日或特別的聚會，主動拉著爸爸的手，來一張專屬於你們的限定合照吧！不要只是呆板地站著，挽著他的手臂、親一下他的臉頰，或是一起擺出滑稽的姿勢。起初老爸可能會有些害羞或彆扭，笑著說：「拍這幹嘛！」但當你把這張照片洗出來放進相框，或是設定為兩人的手機桌布時，會發現他嘴角偷偷揚起的那抹開心與滿足。

No.5 坐下來和爸爸聊天

網路聲量：5,036筆

最簡單的陪伴，同時也是最難堅持的，那就是在忙碌中抽出一段完整的時間好好陪伴家人。網友提到，「比起盛大的儀式，更重要的是一家人聚在一起」、「我是爺爺奶奶帶大的，當天買了爺爺最愛吃的披薩，然後帶著蛋糕回家，一直聊天、講以前的年輕風光事，他說這次是最開心的一次父親節」、「我今天沒辦法回家，撥了通電話給我父親，跟他道了父親節快樂，我們開始聊天」、「沒有禮物也沒關係啊，請他吃個飯陪他聊聊天，老爸就很開心了」。

和爸爸聊天，不需要什麼宏大的議題，就聊聊最近的工作近況、家裡的柴米油鹽，甚至是社區裡的鄰里八卦；關心他的血壓高不高、膝蓋還痛不痛，也傾聽他反覆講了幾百遍的當年勇，給予他百分之百的注意力。讓爸爸知道，無論我們飛得再高再遠，一樣把家人放在最重要的位置。

No.4 一起運動保持活力

網路聲量：5,489筆

有網友表示，「父親節送爸爸禮物以外，可以帶著爸爸一起做運動，送給他健康無價！」隨著歲月流逝，看著爸爸逐漸佝僂的背影與漸漸發福的身材，我們最希望的就是他能健健康康地和家人一起走更長遠的路。因此，今年開始，邀請爸爸一起運動吧！可以是一早去公園散步健走、打一場羽毛球，或是去河濱公園騎自行車，先從簡單的運動開始做起。

運動不僅能維持身體機能，更能在互相加油打氣的過程中建立好默契。許多網友也分享揪長輩運動的經驗，「一開始先別求多也不必求好，讓老爸願意動起來最要緊」、「不如跟你爸說，我們來比賽跑操場看誰撐得久」、「從自己做起，有成效後再去洗腦老人家」。

No.3 幫爸爸清空購物車

網路聲量：6,115筆

Threads上有脆友發問：「父親節要送什麼？」其他人紛紛回應，「父親節快樂！幫爸爸下單」、「最實用的通常是他平常捨不得買的東西，或者直接問一句『想要什麼』，有時候答案會比我們猜的還務實」、「看他缺什麼，polo衫、襪子」。長輩們總是習慣了勤儉持家，吃穿用度都優先考慮子女，對自己卻極其省吃儉用，很多時候他們看了很久的東西，最終都會因為認為太貴或不夠實用而作罷。

父親節不知道要送什麼？這次換你幫爸爸清空購物車！從他平時收藏、放在購物車裡卻遲遲沒有結帳的物品，到生活中真正需要補充的小用品，都可以成為送給爸爸的驚喜。也許是一雙支撐力更好的健走鞋、一台能舒緩疲勞的按摩儀，或是一支他心儀許久的手錶。平時總說「不用買、還可以用」的爸爸，收到孩子準備的心意時，嘴上雖然念著「又亂花錢」，臉上的笑容卻藏不住。

No.2 和爸爸來趟小旅行

花蓮秧悦美地度假酒店提供、翻攝官網／雄獅旅遊

花蓮秧悦美地度假酒店提供、翻攝官網／雄獅旅遊

網路聲量：8,143筆

旅行的意義，不只是看看不同風景，更是讓家人有機會放慢腳步，好好陪伴彼此。若不想花太多時間規劃行程，也可以選擇由旅行社協助安排，像是雄獅旅遊推出「圈住甜蜜情人」父親節、七夕出遊攻略，7月13日至8月31日精選全台親子友善飯店與避暑祕境，讓旅程安排更加輕鬆。

想讓爸爸遠離日常忙碌，也有不少家庭會選擇走進自然環境，享受慢步調假期。例如花蓮的秧悦美地度假酒店，結合香草、生態與自然景觀，提供住宿、餐食與體驗活動，讓旅客能在山林綠意中放慢腳步，透過不同體驗陪爸爸享受難得的休閒時光。

許多網友分享，最珍惜的就是和家人一起出門的時光，「帶家人出門，在工作與生活間找到平衡」、「希望他們玩得開心，我就開心」。對許多人而言，旅行留下的不只是照片與風景，更是一段未來回想起來仍會感到溫暖的家庭回憶。

No.1 吃頓好料犒賞爸爸

網路聲量：16,172筆

聚餐，是歷年父親節討論度最高的關鍵字之一。每到父親節前夕，Dcard、Threads上常有許多網友發問，「人生第一次安排父親節大餐，請大家給意見」、「父親節可以吃什麼」、「父親節聚餐現在沒訂到還有救嗎」，包含台菜、中式桌菜、烤鴨、火鍋、buffet等都有人推薦。

預訂一家爸爸平時捨不得去，或一直想嘗試的餐廳，是許多人表達心意的方式。漢來美食也推出多款父親節餐飲選擇，從片皮鴨、粵菜桌菜、酸菜魚到餐酒館料理，提供不同飲食偏好的家庭安排聚餐。

此外，若到高雄漢來「焰 牛排館」用餐，點極黑和牛肋眼雙人套餐即贈焗烤海鮮熱前菜、「焰 鐵板燒」則享有珍稀喜知次魚加購優惠。飯後再帶上一顆「父愛如茶」或「時光紳士」限定蛋糕，為整頓大餐畫下完美句點。

看著爸爸滿足地品嚐美食、分享生活點滴，一頓飯也成為家人交流感情的重要時刻。網友分享，「爸爸說不想要禮物，希望全家出門一起吃飯就好」、「每年父親節都跟家人一起吃飯慶祝」、「當天我那話少的老爸不知為何直接解鎖開心模式，一直講話講個不停，一直說這個湯好香喔、牛肉好嫩，吃完甚至打包一大包回家」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月22日至2026年7月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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