颱風白海豚2條移動路徑 粉專：登陸或觸陸影響十分巨大

「問我不怕危險？我怕啊，但為了生存，還是要去。」40多年前，越南籍澳洲神父阮文雄歷經七次失敗、第八次在颱風天搭乘超載漁船逃離越共統治，被挪威大船救起；40年後，他在台灣監獄與海巡破獲案中，再次看見無數越南同鄉為了養家還債，甘願冒著被船家逼迫跳海的危險偷渡來台。從追求自由到抵抗貧窮，這群「怒海賭命者」背後藏著哪些不可說的辛酸？人蛇集團又是如何用「包辦到台」的謊言把他們推向絕路？

2026-08-02 07:00