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颱風白海豚2條移動路徑 粉專：登陸或觸陸影響十分巨大
颱風白海豚仍是強颱，持續向西移動。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，根據中央氣象署今晨02時颱風情資顯示，由於環境條件配合（包含有海水熱焓量、垂直風切及高層輻散外流等），白海豚颱風強度維持強烈等級，至少可以到5日；一直到6日之前，颱風七級風暴風半徑為300公里，十級風暴風半徑也在160公里，仍然是個又強、又大的颱風。
至於移動路徑，「林老師氣象站」表示，由於向西分量不如之前預期的那麼明顯，未來路徑也有微向北調的趨勢。太平洋高壓西伸程度較不顯著，導致路徑自西北西轉為西北的變化。因白海豚游的速度相當快，平均時速都在20公里上下，推估在8日或9日前後，颱風就有機會影響到中國華東地區，後續不管是走第1條路徑或是第2條路徑，都是白海豚首次直接接觸到陸地（或登陸）的經驗，影響將會十分巨大。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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