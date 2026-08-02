颱風白海豚未來5天向琉球台灣北部海面逼近 吳德榮：在門口調整莫輕心

颱風白海豚持續向西移動，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，強颱白海豚顛峰已過，將緩慢減弱為中颱上限的大型颱風；未來5天行徑向西北西略轉偏西進行，朝琉球附近逼近。

吳德榮說，最新(1日20時)歐洲(ECMWF )模式系集模擬顯示，白海豚未來10天「暴風範圍侵襲機率圖」顯示，系集平均路徑經日本琉球附近、東海南部、再登陸浙江、福建交界，暴風範圍侵襲機率琉球一帶為70%，台灣北部海面的機率約在50%，陸地的機率亦達20%左右，因白海豚影響範圍大、又在門口調整、應續密切觀察，莫掉以輕心。另一位置在呂宋島東方的熱帶低壓，將會向東北東迴轉，即使發展成輕颱，也會是短命颱。

最近天氣，吳德榮說，今日至周二太平洋高壓籠罩，大氣穩定，正值盛夏，各地晴熱，都要注意防曬、防中暑，山區午後偶有局部降雨的機率。今日全台最高氣溫約可達38度，各地氣溫如下：北部24至38度、中部25至36度、南部23至36度及東部23至37度。

吳德榮指出，周三、四台灣附近轉東北風，迎風面的北海岸、北部山區偶有局部短暫雨、午後中南部局部雷陣雨的機率提高。周五至下周日(7至9日)白海豚環流通過北部海面、進入大陸；受其外圍掠過，周五北台轉雨，周六、下周日降雨擴大至西半部及東北部。

吳德榮說，下周一、二(10、11日)颱風遠離、台灣轉西南風，迎風面有局部短暫陣雨，其他各地好轉、氣溫升，但大氣不穩定，午後局部地區有強對流發展。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。