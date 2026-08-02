失智患者心聲：怕病情曝光丟工作 最需要社會支持

台灣人對「失智」二字不陌生，但面對失智患者時常帶有歧視與恐懼；既是失智患者，也是失智症協會諮詢顧問小組成員曾清芳說，罹病後，非常害怕社會的異樣眼光，也擔心講明自己罹病後，會一夕失業，他一路隱瞞到退休，都沒有同事知道他失智，過程中，他遇到許多困難，同樣也盼訂定失智症基本法，能保障失智者權益。

陪伴失智症妻子就醫時，曾清芳意外發現自己也罹患失智症。他坦言，確診後因擔心外界異樣眼光，不敢向同事及主管透露病情，深怕因此失去工作，此時患者與家庭最需要的是「社會支持」，但依他觀察，失智患者現在面臨的困境不只來自疾病，更來自社會制度。像是失智者有時會在無意識下犯錯，如到便利商店拿了商品卻忘記結帳，即使表明爸媽失智，仍被抓到警局。

同樣身為照顧者的前衛生署長林芳郁妻子林靜芸表示，她照顧中重度失智的先生已八年，其中有三年幾乎獨自承擔所有照護工作，歷經暴力相向、無意識遊走等狀況，照顧歷程如恐怖片，「有血腥、有奔波、有恐慌」，也像走進電影「侏羅紀公園」世界，沒人告訴她要當照顧者，也沒有人問她有沒有專長，就這樣應徵了這份工作。

林靜芸說，許多疾病的預防需要政府制度介入。回憶擔任住院醫師時，最常見的是機車事故造成腦部外傷，直到立法強制配戴安全帽，腦傷患者才大減。政府應比照推動「失智基本法」，提供失智者及家屬明確指引，讓照顧更有依循。