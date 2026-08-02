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朝野立委齊喊…全力推失智症基本法 跨部會統整照顧

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇王小萌／台北報導

<a href='/search/tagging/2/失智' rel='失智' data-rel='/2/104891' class='tag'><strong>失智</strong></a>症協會積極推動「<a href='/search/tagging/2/失智症基本法' rel='失智症基本法' data-rel='/2/259079' class='tag'><strong>失智症基本法</strong></a>」立法，以鞏固失智相關政策，並開啟連署活動，凝聚關鍵力量推動立法。 圖／翻攝失智症協會網頁
失智症協會積極推動「失智症基本法」立法，以鞏固失智相關政策，並開啟連署活動，凝聚關鍵力量推動立法。 圖／翻攝失智症協會網頁

台灣失智人口預估二○三一年將達四十九萬人。朝野立委齊聲呼籲，失智涉及醫療與司法等跨部會整合，應盡速推動失智症基本法以提供完整保障，不能等失智海嘯來臨再手忙腳亂。

國民黨團首席副書記長許宇甄指出，國民黨提出專法草案要求設跨部會推動委員會、編列穩定專款預算，保障年輕型失智者工作權與照顧者支持體系、職場友善，翻轉「福利救助」為「友善共生社區」，不能等海嘯席捲才承認制度不足。

國民黨立委廖偉翔表示，行政計畫不能取代法律制度，衛福部若以長照三點○為由推託立法，顯然缺乏前瞻思維。國民黨立委王育敏也主張立專法，她指現在的司法和大眾對失智症理解不足，許多失智者購物因「斷片」未完成付款就被當現行犯遭店家報警，即便家屬付錢仍難解困境。

民進黨立委林月琴表示，她已提出失智症基本法草案，旨在從制度面明確政府責任與資源配置，確保政策不再零散，讓失智者及其家庭能在法源支持下獲尊嚴與保障。

林月琴呼籲，盡速研議推動失智症基本法，建立跨部會整合治理機制，並精進失智症死因統計及ＩＣＤ分類方式，提升疾病負擔可見性，作為未來政策規畫與資源配置的重要依據。

民眾黨立院黨團幹事長邱慧洳表示，衛福部認為在長照政策中設置專章即可，但從近年的發展可以看見，失智人口持續增加，照顧需求也愈來愈複雜，民間團體如今再次呼籲制定專法，也反映現行制度仍有不足。因此，需要一部具有統整功能的「失智症基本法」，已是毋庸置疑。

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