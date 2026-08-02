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醫師看失智防治：立失智症基本法 保障「公平診療」

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣失智症協會昨舉行記者會，呼籲政府盡速推動失智症基本法立法。 記者曾原信／攝影
台灣失智症協會昨舉行記者會，呼籲政府盡速推動失智症基本法立法。 記者曾原信／攝影

台灣失智症協會發動「失智症基本法」連署立法，連署團體之一、臨床失智症學會理事長徐榮隆指出，失智症早期診斷至關重要，有助及早治療避免患者失能，失智症已經進入精準診斷、治療趨勢，檢驗檢查昂貴，使一般民眾難以觸及，盼立法讓民眾獲得即時且公平的失智症診斷與治療。

失智者長照需求外，更重要的事如何早期診斷。」徐榮隆說，身為失智症臨床醫師，他關心如何從醫療端更快找到失智患者，助及早治療，避免失智患者失能，落入需被高度照顧的階段，雖然診斷失智症已進入精準醫療時代，但可近性不足，檢驗檢查價格昂貴，民眾難主動篩檢，應透過立法，扶植產業投入早期診斷治療。

徐榮隆說，除了診斷與治療的可近性不足，失智防治還出現跨專業醫療量能有限的困境，目前在醫院診斷早期失智症，需排隊接受心理學檢查，因心理師、護理師、個管師短缺，平均需等待三個月以上，有些等候時間更長，而國內失智高價新藥上市，但各縣市失智登錄標準不一，中央也未要求整合，難得知目前多少人用藥、副作用、療效等。

老年精神醫學會理事長邱智強說，逾八成失智症患者有精神行為症狀，有人夜間遊走，也有人出現幻覺、妄想，甚至衍生暴力問題，導致失智者家屬約三分之一罹患憂鬱症，處理這類行為、精神症狀為精神醫療專長，若能妥善控制，也可減低照顧者負荷，其於諸如輔助宣告等，也是精神科業務，盼透過立法，提升失智症照護政策位階，讓政府以更全面視角檢視並落實相關政策。

北醫大醫學院院長胡朝榮也說，世界衛生組織將空汙、聽力障礙、社會孤立等列為失智症危險因子，這些因素並非單靠醫療就能解決，需由國家、社區共同承擔。

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