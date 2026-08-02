核三重啟說明會民團轟審查「過水」、質疑機組耐震性 台電：精進

核能安全委員會昨在恆春舉辦「核三廠運轉執照換發案」地方說明會，回應核三機組耐震安全、核廢料處置、地方回饋金等問題；在地公民團體質疑，說明會兩周前才公告，核三重啟審查淪為過水程序，能否為全民安全把關。

地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、瓊麻園城鄉文教發展協會等團體昨到場，抨擊核安會再運轉計畫程序倉促，不利在地居民參與及表達意見，讓重大核能決策淪為形式作業。更指歐洲核電廠延役常需經過一、二十年的安全評估與設備升級，核三機組已進入除役階段，延役將增加運轉風險。

台電表示，已依據自主安檢結果進行組件維修與汰換，並由西屋全球供應鏈持續支援同型機組料件；重點技術項目如強化圍阻體洩漏率測試、規畫老化設備採購與更換時程等，納入規畫並精進。

公民團體另表示，核三耐震原始設計基準僅○點四g（重力加速度），據台電最新評估，核三所在最大地震加速度可達一點三八四g，超過原始設計值三點五倍以上，加上核三位於板塊碰撞帶與活動斷層附近，地震風險與耐震能力需要更嚴格的安全檢驗與評估。

台電說明，地震評估遵循美國法規與業界實務作法，廠內放射性廢棄物依放射性物料管理法暫存，恆春地質條件不符合最終處置場選址條件。目前廠內乾貯設施依主管機關核定的地震力進行超越設計基準的地震力分析，確保護箱無傾倒疑慮。

居民也提到回饋金問題，台電表示，回饋機制已法制化，除役完成前回饋金持續撥付，重啟經費則由台電自籌，設備更新及維護需求經費將綜合考量物價及通膨後滾動精算。