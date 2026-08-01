表揚70位社安網績優夥伴 卓榮泰：819億元打造更完整支持體系

115年強化社會安全網績優人員及團體表揚典禮今下午舉行，行政院長卓榮泰表示，政府推動為期5年的「社會安全網2.0」計畫，總經費819億元，除持續強化社會安全網外，也將擴大照顧獨居老人、新手父母等打造更完善的社會支持體系。

本次共頒發績優團體獎10名、績優督導獎12名及績優人員獎48名，合計表揚70位績優夥伴，獲獎者涵蓋社會工作、心理衛生、毒品防制、教育輔導、就業服務、警政、原住民族服務及基金會、醫院、協會等民間團體，展現跨專業、公私協力推動社會安全網的豐碩成果。

卓榮泰說，感謝全國社工及第一線工作人員長期投入社會安全網工作，每位獲獎者的故事都圍繞著「幫助」與「服務」，政府代表全體國人向所有獲獎個人及團體致上最高敬意，正因為有第一線夥伴長期付出愛心與耐心，才能讓需要幫助的家庭獲得即時支持。

卓榮泰說，社安網專業人力已增加至近5000人，服務據點也由127處擴增至291處，每一位專業人力及每一處據點，都代表政府對人民照顧的承諾。目前政府列冊管理的獨居老人約5至6萬人，但全台實際獨居老人可能達60至70萬人，未來將建立更完整的資料庫，結合地方政府盤點需求，讓更多隱身社區及偏鄉角落的獨居長者獲得照顧，相關資料也將作為未來長照、醫療及緊急救援政策的重要依據。

面對少子女化挑戰，卓榮泰指出，行政院已依據總統提出的人口對策新戰略推動18項措施，從法規修正、教育、租稅優惠到育兒支持全面規畫，希望立法院盡速完成相關修法。政府也將推動新手父母支持方案，規畫提供類似「月嫂」服務及育兒指導，協助父母建立照顧能力，而非取代父母角色，預估每年約有6萬名新手父母受惠。

此外，卓榮泰表示，社安網2.0也將強化兒少保護通報及調查處理機制，提升案件辨識及處理效率；心理衛生中心將由現行27處增加至101處，實物給付據點增至334處，並持續強化精神醫療、社區轉銜及精神障礙者支持服務，建構更完整的心理健康照護網絡。

石崇良致詞說，自2018年啟動社安網計畫以來，在行政院全力支持下，政府積極布建各項服務資源。截至目前，全台已設立156處社會福利服務中心、71處社區心理衛生中心及66處原住民族家庭服務中心，整體從業人員已突破6400人。

為強化對特定脆弱群體的照顧，行政院特別編列62.5億元「韌性特別預算」，規畫對全台獨居長者展開全面性關懷訪視，並導入送餐服務、生活支持及緊急救援協助。此外，配合政府人口戰略新計畫，未來除提供0至18歲家庭成長津貼外，針對弱勢兒少家庭，政府也將在原有的教育發展未來帳戶基礎上，採取「一比一」加碼補助，加大對弱勢兒少家庭的投資。

衛福部表示，每項成果的背後，都來自第一線夥伴日復一日的專業投入與堅持，也有賴中央各部會、地方政府及民間團體攜手合作。未來將持續深化跨網絡合作，精進服務品質，讓社會安全網成為每一位需要幫助民眾最即時、最可靠的支持力量，共同打造幸福安定、韌性永續的台灣社會。