太極門師徒推動愛與和平六十年 國際領袖來台見證

2026年8月1日台灣散發和平光芒，2國前任元首專程前來祝賀，逾三十國、三千位貴賓齊聚台北國際會議中心(TICC)。慶祝太極門氣功養生學會60週年，在TICC舉辦「一心世界 和平永續」文化饗宴暨特展，太極門掌門人洪道子博士主持開幕剪綵儀式，與各國嘉賓一起見證這場國際級的和平盛宴。前內政部長徐國勇代表賴清德總統致贈題有「善轉乾坤」的賀禮，並祝福太極門氣功養生學會60週年永續發展。台北市大家長蔣萬安也到場致賀，並頒發感謝狀。

「一心世界 和平永續」文化饗宴充滿驚喜，蘊含數千年東方文化，融合武術、舞蹈、音樂等多元化的展演，令人目不暇給。尤其，神龍、火鳳氣勢磅礴、善轉乾坤的精彩動態展演，呼應焦點儀式「PEACE60」的精神。

洪道子博士致詞：「人類的未來能否永續共榮，取決於良心。良心覺醒，是全人類共同的首要課題。太極門師徒秉持『一心唯願世人安 一念只為天下平』的弘願，攜手有志有緣人士，以良心善行點亮希望之光，照亮溫暖更多人心，為人類的和平與幸福而努力，邁向下一個光輝六十！」

外交部長林佳龍表示，外交部近年積極推動文化外交，肯定太極門長期響應政策，以實際行動落實「總合外交」，持續將台灣文化推向國際，提升文化影響力與外交能量。隨後，他代表外交部頒發表揚狀，表彰太極門長年弘揚氣功養生文化，積極促進國際交流、推展文化外交，貢獻卓著。

賴索托王國前首相帕卡利塔．莫西西里博士頒贈「全球良心與和平領導力獎」予洪博士，致詞時指出，60載的持續奉獻是一項非凡的成就。這體現了嚴謹的紀律、堅定不移的承諾以及明確的使命感。也展現了太極門能夠將其價值觀代代相傳，並跨越界線，連結來自不同文化與背景的人們。

厄瓜多前總統羅薩莉婭·阿爾特加·塞拉諾致贈具厄瓜多國家象徵的玫瑰木雕，寓意「永不分離的和平與友誼」。她非常認同洪博士及太極門致力將愛與和平的理念傳播至世界各地。

1997年獲得諾貝爾和平獎的「國際反地雷運動」共同推動者傑瑞．懷特(Jerry White)頒發「人道與和平桂冠獎」予洪博士，這也是台灣首位獲此殊榮的和平領袖。

台北市長蔣萬安肯定太極門60年來傳承中華傳統文化、弘揚愛與和平理念，透過文化展演與交流提升臺台灣國際能見度，為國民外交貢獻良多。他也提到，自己曾在美國受到太極門師兄師姊照顧，與太極門結下深厚情誼。隨後，他代表臺台北市政府頒發表揚狀予太極門，並祝福持續發揮正向影響力。

焦點儀式由洪博士帶領貴賓共同點亮 「Peace 60」，期許攜手世人共同開創下一個光明和平的60年。這場和平盛典聚集國際貴賓，包括歐洲皇室成員、各國駐台代表等三十多國重要貴賓，共同見證跨越文化與國界的和平饗宴。

活動高潮迭起，另一個焦點「百工百業•神氣家族 」，涵蓋醫療、科技、建築、企業等15大類行業的太極門弟子登台，以及在全球AI競賽發光發熱的青少年，分享實踐良心文化的成果，也讓社會看見，練氣修心不僅能成就個人，更能成為安定家庭、穩定社會的重要力量。

太極門今天特別舉行鳴鐘儀典，由掌門人洪道子博士鳴鐘九響，祈願國富民安、良心覺醒、和平永續，隨後帶領全體靜心一分鐘，同時許下下一個60年的行動宣言「三個我願意」，從我做起、匯聚善行及共創和平。這場全球和平領袖齊聚台灣的重要國際盛事，現場聚集三十多國嘉賓、超過三千人，以及全球太極門道館連線慶賀，共同為下一個60週年掀開未來新篇章。

現場焦點儀式中，洪博士帶領貴賓共同點亮 「Peace 60」心燈，期許攜手世人共同開創下一個光明和平的60年。圖／太極門提供