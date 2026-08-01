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北捷信義線東延段完成履勘 交部：5項營運前須改善

中央社／ 台北1日電

交通部宣布，今天完成捷運信義線東延段象山站至廣慈/奉天宮站履勘，台北市府將5項「營運前須改善事項」完成改善並報交通部同意後，再由北市府宣布通車日期。

北捷運信義線東延段接續象山站尾軌，向東沿信義路六段延伸至廣慈博愛園區，增設終點站「廣慈/奉天宮站」，全長約1.4公里，民國105年10月開工，台北市長蔣萬安先前曾對外提及，預計8月底通車。

交通部發布新聞稿表示，已於今天完成捷運信義線東延段象山站至廣慈/奉天宮站履勘作業；此次履勘小組分成土建、機電及營運3組進行履勘作業，經分組討論後，最後於總結會議中確認履勘結論。

履勘小組共提出須改善事項共28項，其中5項為「營運前須改善事項」、13項為「一般注意改善事項」及10項為「後續建議改善事項」。

有關「營運前須改善事項」部分，交通部指出，包括地面層、穿堂層、機房缺失、營運設施收邊不完整、月台層端門外活動護欄缺失等，台北市政府在確認完成改善並報交通部核准後，再由台北市政府決定通車日期。

其他像是「一般注意改善事項」則請台北市政府自行辦理改善及追蹤列管，而「後續建議改善事項」於辦理後續延伸路線時參考檢討。

交通部表示，此次履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。

履勘模擬演練情境為列車抵達廣慈/奉天宮站前因列車失去動力後，期間疑似旅客行動電源自燃，旅客驚嚇受傷且車上有搭乘輪椅旅客，進行車廂滅火、採用車廂端門逃生，旅客受傷經初步緊急搶救後送醫院急救，相關列車調度及人員緊急應變措施，所有參與人員順利完成模擬演練。

交通部指出，此次履勘範圍是捷運信義線東延段象山站至廣慈/奉天宮站，全長約1.4公里，共設置1座地下車站及供營運調度使用尾軌，先前經台北市政府在115年5月17日辦理初勘，並完成「履勘前須改善事項」改善完成報告後，在6月10日及7月13日依據大眾捷運法第15條規定報請交通部派員履勘。

交通部隨即籌組履勘小組，由路政及道安司司長吳東凌擔任召集人，分成土建、機電及營運等3組，每組各邀請3專家學者組成，經交通部鐵道局115年7月20日完成履勘形式審查，交通部7月23日召開履勘前置會議，台北市政府於會中表示已完成履勘前應改善事項，因此經履勘委員討論後今天辦理履勘作業。

交通部指出，未來通車啟用後，將台北捷運淡水信義線延伸服務至廣慈/奉天宮站，提供信義區東側旅運連結台北車站、淡水，串聯台北市東、西區交通，擴大台北捷運路網服務範圍，提升地區可及性。

台北市捷運工程局也表示，感謝履勘委員對工程詳細檢查並提供意見，市府團隊將積極完成改善事項，並在函報交通部、取得營運許可函後籌備通車營運，以儘早服務市民，提供便捷公共運輸服務。

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