善用「監護信託」 保障高齡生活

台灣於2025年正式邁入超高齡社會，65歲以上人口占總人口比例已超過20%，失智人口亦持續增加。衛福部預估，2026年失智人口將逼近40萬人，台灣失智症協會更推估2046年將達76.8萬人。隨著人口老化，高齡者所面臨的問題已從健康照護，延伸至財產管理、醫療決策及生活保障等多元需求。

隨著社會演變，高齡金融剝削事件近年屢見不鮮，包括高齡者退休金遭詐騙、被誘導投資高風險商品、親友不當挪用存款，甚至因認知能力退化而不當處分重要財產等，不僅影響高齡者生活品質，也增加家庭照顧負擔。當高齡者逐漸失去管理財產能力時，如何兼顧人身照顧與經濟安全，已成為超高齡社會的重要課題。

隨著社會需求改變，信託制度的功能也逐漸由傳統的財富管理、資產保障，擴展至退休規劃、生活照護、保險金管理、身心障礙照顧及高齡生活安排等多元用途。信託不再只是理財工具，而是透過預先規劃資產運用，確保在身心功能退化時，仍能獲得經濟支持與生活照護服務。

為保障完全喪失判斷能力成年人的權益，我國《民法》設有監護制度，由法院選任監護人協助受監護人處理法律事務及財產管理。2019年施行的意定監護制度，更讓成年人得於仍具完全行為能力時，預先指定未來監護人，待日後萬一因失智、失能等原因，喪失判斷能力後，由法院依聲請為監護宣告並由該指定之監護人開始執行，以落實「尊重本人之意思自主原則」。

然而，監護制度主要著重法律代理，監護人除需負責受監護人的生活照顧與醫療決策外，也肩負財產管理責任。若缺乏專業管理能力或監督機制，仍可能衍生財務剝削風險，因此在受監護人的財產管理上，仍需其他制度相互配合。

面對意定監護制度仍存在法院無從得知監護職務之執行狀況，導致意定監護制度下仍可能有財務剝削之風險發生，若可參考日本「監護制度支援信託」的運作經驗，將受監護人之財產交付信託，由受託銀行專款專用，將可確保受監護人之財產安全。

高齡者可於仍具判斷能力時，預先將財產交付信託，未來如因失智或失能進入監護程序，由受託人依契約管理財產，監護人負責生活照顧、醫療決策及法律事務，不僅提升財產管理透明度，也降低財產遭不當挪用的風險。

目前實務上已有法院於監護宣告時裁定要將受監護人之財產交付信託，但仍屬個別法官所為，尚未形成制度，未來如能建立正式機制，透過信託機制補強監護制度的財產管理功能，由監護人負責生活照顧與法律代理，金融機構負責信託財產管理，建構照顧與財產管理分工合作的保障機制，將可充分保障受監護人的生活。面對超高齡社會，高齡者需要的不只是醫療照護，更需要兼顧生活與財產安全的完整保障。透過監護制度與信託制度的結合，進一步保障高齡者的生活。（作者是信託公會秘書長）