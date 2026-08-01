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失智人口逼近40萬人 林沛祥籲推專法：不能等海嘯來了再手忙腳亂

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團書記長林沛祥。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團書記長林沛祥。記者屈彥辰／攝影

台灣正邁入超高齡社會，失智人口逼近40萬人，民團倡議必須推動專法訂立。國民黨立委齊聲呼籲，失智不同於一般失能，涉及醫療與司法等跨部會整合，光靠「長照3.0」絕不夠，政府應摒棄消極態度，儘速推動「失智症基本法」以提供完整保障。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，他個人認為，台灣正快速邁入超高齡社會，失智人口更已逼近40萬人。這不只是長照議題，更是攸關家庭、醫療、勞動力與社會安全的重大國安危機。如果今天不提前準備，明天每一個家庭都可能成為照顧者。

林沛祥表示，在此必須肯定政府推動長照3.0，沒有不好但還不夠。失智症不是單純的照顧問題，而是涉及醫療、社福、警政、交通、住宅、教育等跨部會的長期政策，需要更高層級的法制整合，而不是只放在長照計畫的一個專章裡。

林沛祥指出，放眼日本等高齡化國家，都持續透過法制化來完善失智政策，因此推動失智症基本法或專法，讓政策有明確權責、有穩定資源、有長期規劃，這是非常值得台灣借鏡的方向。

林沛祥提醒，與其等失智海嘯來了再手忙腳亂，不如未雨綢繆、積極面對。真正負責任的政府，不是等問題發生才補破網，而是把未來的危機，變成今天就開始準備的工作，這才是對人民、對下一代最負責任的態度。

國民黨立委廖偉翔表示，台灣已於2025年底正式邁入超高齡社會，高齡人口快速增加，也伴隨失智症高發生率，目前失智人口已逼近40萬人，制定失智症基本法已刻不容緩。失智症不只是醫療問題，更涉及長照、社福、家庭支持與跨部會資源整合。

廖偉翔說，長照3.0雖增加失智照護服務，但行政計畫不能取代法律制度，無法建立完整的權益保障、資源整合與穩定財源。若衛福部以長照3.0作為不推動立法的理由，顯然缺乏前瞻思維，應儘速推動失智症基本法，建立完整的失智照護制度。

國民黨立委王育敏表示，她本身也有提出專法草案，失智跟長照3.0裡的失能不一樣，因此民團也倡議失智症的部分應有專法，專法可以引領整個國家的政策，重視失智症患者的需求，且政府也可投入相關資源。長照3.0涵蓋面非常廣，並沒有特別針對失智症患者，尤其是法律上會遇到的問題。

王育敏舉例，司法相關機關從檢察官到法院在實質做法上都欠缺考慮，例如她曾接到陳情，有失智症患者的家屬說，失智家屬到超商買東西，原本記得要給付且主觀認為給付完畢，給付到一半就斷片，接著拿了東西要離開，結果被店家當成現行犯而報警，即使家屬出面希望和解，也已付了錢，但也解決不了問題。

王育敏表示，實務上很多人對於失智症的理解不夠多，無論是從宣導、服務或司法權益等面向來講，確有立基本法的需要。她也向衛福部表達過遺憾，行政院以消極態度來面對高齡社會的失智症問題，她主張要有基本法，反對行政院的消極態度。

林沛祥 海嘯 專法 失智

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