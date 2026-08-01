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失智人口逐年上升 許宇甄：國民黨一定全力推動專法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供
國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄。圖／許宇甄辦公室提供

我國邁入超高齡社會，失智人口逐年上升，民團也呼籲我國應儘速訂立專法。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，國民黨一定會全力推動「失智症基本法」，政府不能等到失智海嘯席捲每個家庭，才承認制度準備不足，讓失智者有尊嚴地生活，讓照顧者不再孤軍奮戰，是超高齡社會下的台灣不能再逃避的國家責任。

許宇甄表示，台灣已正式邁入超高齡社會，失智人口急劇攀升，預估2031年將逼近49萬人。失智症絕非單純的高齡退化，而是無數家庭正在承受的煎熬與漫長痛苦。然而，面對這場席捲全台的失智海嘯，衛福部卻以「已有長照3.0」為由消極推託，導致法案停滯。失智症問題是國家必須正面回應的重大挑戰，國民黨一定會全力推動「失智症基本法」完成立法。

許宇甄表示，每一位失智者背後，都有一個面臨崩潰與孤立的家庭。現行的「長照3.0」偏重後端照護，缺乏跨部會整合與法制基礎，根本無法給予照顧者與患者所需的尊嚴與保障。失智症照護期極為漫長，甚至有許多正值壯年的「年輕型失智者」被迫離開職場，讓家庭經濟與身心瞬間陷入絕境。單靠零散的宣導與現行長照，完全擋不住這股席捲全台的照護危機。

許宇甄認為，借鑑日本等國際經驗，唯有立專法才能建構永續的安全網。國民黨團所提出的「失智症基本法草案」，旨在將政策從單純的「福利救助」翻轉為「友善共生社區」。草案明確要求行政院設置跨部會推動委員會、編列穩定專款預算、保障年輕型失智者的工作權，並建立家庭照顧者支持體系與職場友善措施，防制「因照顧而離職」的悲劇重演。

許宇甄強調，國民黨一定會全力推動「失智症基本法」。政府不能等到失智海嘯席捲每個家庭，才承認制度準備不足。讓失智者有尊嚴地生活，讓照顧者不再孤軍奮戰，是超高齡社會下的台灣不能再逃避的國家責任。

許宇甄 失智 國民黨

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