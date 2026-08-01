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35名慢飛寶貝畢業了 第一社福早療幼兒 勇敢啟程

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
第一社會福利基金會附設的第一兒童發展中心、新北市愛智發展中心昨分別舉辦早療幼兒畢業典禮，今年總共35名幼兒畢業。圖／第一社福基金會提供
第一社會福利基金會附設的第一兒童發展中心、新北市愛智發展中心昨分別舉辦早療幼兒畢業典禮，今年總共35名幼兒畢業。圖／第一社福基金會提供

第一社會福利基金會附設的第一兒童發展中心、新北市愛智發展中心昨分別舉辦早療幼兒畢業典禮，今年總共35名幼兒畢業，其中17位將進入幼兒園、17位升上國小，另有1位因搬家轉銜至其他早療單位。孩子們帶著祝福，勇敢迎向人生新的旅程。

第一社福執行長張菁倫表示，早期療育不只提升孩子的發展能力，更重要的是協助孩子融入社會、建立人際互動能力。中心除了提供專業療育服務，也在平日安排幼兒前往親子館、幼兒園等場域參與融合活動，讓孩子逐步適應不同環境，為未來入學做好準備。

她表示，第一社福也十分重視家長支持系統，透過社工、治療師及教保員共同合作，陪伴家長面對教養挑戰、提供專業諮詢與情緒支持，成為家庭最堅實的後盾。

小昀出生後被發現患有先天心室中膈缺損、基因異常，也有癲癇、血管環、主動脈畸形等問題。人生開局雖比多數人辛苦，但小昀一直受到精心呵護。當家人們將小昀送到第一社福承辦的愛智發展中心進行早療時，小昀沒有視覺追視能力，也沒有自行翻身或坐臥的能力，就連躺著的時候，四肢都是靜靜垂放。

第一社福說，經過8個月的早療服務，小昀已經能在擺位椅上穩定坐姿，眼神開始追視發光物品，也能短暫注視教保員手中的教具；原本無法抬頭，如今能自主抬起頭部，與人互動時甚至會以「嗯哼」回應。看似微小的改變，對家人而言，卻是充滿希望的里程碑。

另一名孩子小安，則是基因突變導致腦部缺氧，嬰幼兒時期發展落後，家長發現他長時間無法抬頭、翻身，也不會自己主動抓玩具玩，吃飯也容易嗆咳，約1歲後開始出現反覆癲癇發作，僅偶爾用哭聲和表情表達需求。

在接受1年10個月早療後，小安狀況明顯改善，不但會認人，也開始注視熟悉的教保員或家長、辨識熟悉的聲音來源，還可持續追視燈光或玩具約20秒以上、短暫維持坐姿，頭部控制能力提升，癲癇發作的頻率也下降了。雖然目前仍無法口語表達，但每一步進展，都讓家人看見更多可能性。

第一社福指出，據世界衛生組織資料，發展遲緩兒童約占新生兒的6%至8%，每投入1元於早期療育工作，可節省特殊教育3元的成本。及早接受療育，不僅有助提升孩子發展能力，也能降低未來教育與照顧成本，每一位慢飛天使都擁有潛力，只要及早介入、持續陪伴，孩子就有機會一步步突破限制，飛向屬於自己的未來。

幼兒園 社福 畢業典禮

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