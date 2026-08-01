社安網2.0投819億 助獨老與新手父母、提升社工待遇

行政院長卓榮泰今天出席社安網表揚典禮，強調5年投入819億元推動2.0計畫，除擴大照顧獨居老人，另提供如「月嫂」到府服務，預估每年約6萬名新手父母受惠，並承諾提升社工待遇與人力。

為肯定長期投入強化社會安全網工作的第一線專業人員及團體，衛生福利部今天舉辦「115年強化社會安全網績優人員及團體表揚典禮」，這次共頒發績優團體獎10名、績優督導獎12名及績優人員獎48名。

卓榮泰致詞指出，社會安全網推動8年來，專業人力已從1400人成長至近6500人，服務據點也成長至295處，成為家庭與個案最堅實的防線。

隨著台灣正式邁入超高齡社會加上少子女化夾擊，獨居長者成關注焦點之一。卓榮泰表示，目前全國獨居老人列冊管理僅約5萬、6萬人，但實際人數恐達60萬至70萬人之多，盼地方政府協助建立完整資訊資料庫，將都市與城鄉角落中孤獨生活的長者發掘出來，串聯緊急救援與共餐服務，打造溫暖關懷的社會。

因應少子女化問題，計畫也包含新手父母的全面支持。卓榮泰指出，政府將提供類似「月嫂」的到府協助，並推出育兒指南，讓每年約6萬名新手父母受惠，「政府的角色不是接手替父母做，而是與父母並肩學習」，讓新手父母盡快上手，成為照顧自己孩子的高手。

目前衛福部持續推動「強化社會安全網計畫2.0」，民國115至119年預計投入新台幣819.6億元。卓榮泰指出，將透過改善薪資福利待遇，強化整體社工人力，預計至119年充實地方社工與多元專業人力達9125人。另外，他要求法務部精進監護處分，設置司法精神醫院等，以及強化個案出院後到社區的轉銜機制。

衛福部長石崇良致詞表示，「強化社會安全網計畫2.0」除深化脆弱家庭、保護服務及心理健康工作外，也擴大納入獨居長者主動關懷、新手父母育兒指導、近貧家庭支持及數位性影像暴力被害人保護等服務，並透過科技導入及資料治理提升服務效能，持續完善社會安全體系。

衛福部指出，這次獲獎者來自不同專業領域，例如獲獎團體「財團法人天主教善牧社會福利基金會」長期深耕原鄉、培力在地族人投入社工服務，2025年馬太鞍溪堰塞湖災害期間，即使自身亦受災，仍持續投入災害協助與社區關懷，充分展現社會安全網守護民眾的使命感與韌性。