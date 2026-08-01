中油：汽、柴油各吸收4.6及4.2元 下周國內汽、柴油價格不調整

台灣中油公司1日宣布，自3日凌晨零時起至8月9日晚上12時止，汽、柴油價格皆不調整，分別為92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升29.3元。

因中東地緣政治衝突升溫，國際油價高檔震盪。為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，8月3日至8月9日台灣中油公司各再吸收0.9元及2.1元，合計汽、柴油各共吸收4.6元及4.2元，國內汽、柴油價格皆不調整。台灣中油公司2月28日至8月2日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計仍吸收約162.7億元。

中油表示，8月3日至8月9日國內汽、柴油零售價格為亞鄰國家最低價，實際零售價格以各營業點公告為準。