美伊戰爭還沒打完…中油宣布汽柴油、桶裝瓦斯全凍漲 合計吸收162.7億元

中油1日宣布下周國內汽柴油價格均不調漲，8月9日午夜12時以前，維持92無鉛汽油每公升30.5元、95無鉛汽油每公升32.0元、98無鉛汽油每公升34.0元、超級柴油每公升29.3元。

中油指出，中東地緣政治衝突升溫，國際油價高檔震盪，但為照顧國內民生與平穩物價，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，在中油執行維持亞鄰最低價及美伊戰爭專案平穩機制下，8月3日至8月9日中油各再吸收0.9元及2.1元，合計汽、柴油各共吸收4.6元及4.2元，國內汽、柴油價格皆不調整。

美伊戰爭2月28日開打，中油自2月28日至8月2日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計吸收約162.7億元。

根據中油國內油價公式，7D3B指標油價前周為每桶90.8美元，本周為83.99美元，匯率前周平均32.318兌一美元，本周貶至32.360兌一美元，考量匯率後指標油80％變動幅度為負5.31％。

中油1日同時宣布自2日凌晨零時起，8月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油表示，進口氣源成本增加，依液化石油氣價格調整機制計算，115年8月液化石油氣每公斤應調漲3.4元，但配合政府穩定物價政策，此部分價差由中油暫行吸收，價格不予調漲，以照顧全台家庭及餐飲業等用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

核算115年截至7月底液化石油氣產品累計吸收金額預估逾90億元，中油表示，將持續掌握國際油氣市場動態，滾動檢討售價政策。