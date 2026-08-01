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照顧民生！原本每公斤應漲3.4元 中油：桶裝瓦斯「凍漲」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台灣中油公司1日宣布，自8月2日凌晨零時起，8月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。聯合報系資料照
台灣中油公司1日宣布，自8月2日凌晨零時起，8月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。聯合報系資料照

台灣中油公司1日宣布，自8月2日凌晨零時起，8月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

台灣中油說明，中東地緣政治衝突升溫，致進口氣源成本增加。依液化石油氣價格調整機制計算，2026年8月液化石油氣每公斤應調漲3.4元，惟配合政府穩定物價政策，此部分價差由台灣中油暫行吸收，價格不予調漲，以照顧全台家庭及餐飲業等用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定。

台灣中油將持續掌握國際油氣市場動態、滾動檢討；另經核算，2026年截至7月底液化石油氣產品累計吸收金額預估逾90億元，有關各項液化石油氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網產品價格及資訊公告之液化石油氣參考牌價表。

中油 液化石油氣

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