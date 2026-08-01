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偏鄉也有精準篩檢！台南新化分院半年揪出13例攝護腺癌

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南醫院副院長謝嘉興（左起）、新化分院泌尿科醫師王彰德及分院長張耀仁。圖／新化分院提供
台南醫院副院長謝嘉興（左起）、新化分院泌尿科醫師王彰德及分院長張耀仁。圖／新化分院提供

攝護腺癌長年名列國內男性十大癌症死因，因初期症狀不明顯，常與攝護腺肥大混淆，導致不少患者確診時已屬晚期。衛福部台南醫院及新化分院推動「攝護腺癌精密篩檢一條龍」服務，結合PSA（攝護腺特異抗原）、PHI（前列腺健康指數）及多參數磁振造影（mpMRI），提升診斷準確度，降低不必要切片，盼達到早期發現、及早治療。

目前和台南醫院推行的健康台灣深耕計畫針對PHI和核磁共振如符合適應症皆有補助。藉由健康台灣深耕計畫，將指數異常的病患轉介到新化分院泌尿科門診做進一步檢查，自去年11月至今年4月，共篩檢出209名PSA異常個案，其中13人確診攝護腺癌，病患後續也接受完善的治療和追蹤，達到早期發現，提早治療的效益。

新化分院分享一名個案，80歲楊姓男子因頻尿，去年7月到台南醫院新化分院就醫，抽血檢查發現PSA高達144.358ng／mL，進一步確診第4期攝護腺癌，接受賀爾蒙治療後，目前PSA已降至0.139ng／mL，影像追蹤也未見明顯惡化。

泌尿科醫師王彰德表示，傳統篩檢主要依賴PSA，但數值升高未必代表罹癌，攝護腺發炎或肥大也可能造成異常，容易導致病人接受不必要的切片檢查。新增PHI檢測後，可針對PSA介於4至10ng／mL的灰色地帶病人，更精準評估罹患具臨床意義攝護腺癌的風險，可減少約3成以上不必要切片。

若PSA、PHI仍顯示高風險，醫師可再安排多參數磁振造影檢查，透過影像找出可疑病灶，並搭配磁振造影與超音波融合導引切片，提高命中率，也降低感染及疼痛風險。

台南醫院副院長謝嘉興表示，攝護腺癌若能及早發現，5年存活率可逾9成。新化分院長張耀仁提醒，50歲以上男性，以及45歲以上且有家族病史者，建議每年接受攝護腺癌篩檢。

院方也宣布，8月6日至20日舉辦「勇健父親節」篩檢活動，50歲以上且今年尚未接受攝護腺癌篩檢的男性，符合資格者除可接受攝護腺癌篩檢外，另提供骨密度、代謝症候群及其他癌症篩檢，希望提升男性健康管理意識。

攝護腺癌 篩檢 偏鄉

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