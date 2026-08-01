失智症不等於醫療、長照議題 徐文俊促「失智症基本法」立法全面因應

每年9月是國際失智症月，在此前夕，失智症協會推出「失智症基本法」立法連署，並與台灣老年精神醫學會、台灣臨床失智症學會、家庭照顧者關懷總會、身心障礙聯盟及失智症患者曾清芳、家屬代表林靜芸共同倡議，期待獲得政府主管機構與社會大眾更多關注與重視。

台灣失智症協會理事長、瑞智社會福利基金會董事長徐文俊指出，失智症是腦部病變導致認知功能減退，逐步影響日常生活、工作與社交能力，背後牽涉的不只是醫療與照顧，更是社會制度如何因應高齡的最大挑戰。目前朝野立委在立院提出的失智症基本法草案有十五個版本，但失智症協會仍期待行政院推出自己的版本。

徐文俊表示，失智症早期用藥和檢測研發已有相當進展，早期診斷與治療的重要性增加；患者失智後也應該得到妥切的醫療照顧與長照服務，但失智議題不等於醫療與長照議題，社會需要建立失智友善環境，從交通到金融安全；失智者仍是自主獨立的個人，政策應建立相關機制，保障其人格與權益。

目前國內失智人口近40萬人，預估卅年後將有84萬人。徐文俊表示，「失智症基本法」的立法，除了宣誓社會對失智的重視，也望提高層級、跨部會整合，從失智防治到友善環境到失智者身心、財務安全及人身自由保障機制等，全面因應失智症相關議題，更期待立法之後，讓現行許多行政措施於法有據。

而失智不只是疾病，失智照顧也不只是長照議題。我們需要建立失智基本法，喚起大眾對失智症的重視，也要提高層級、跨部會整合，從失智防治到友善環境到失智者身心、財務安全及人身自由保障機制等，全面因應失智症相關議題。

舉例來說，今牛六月底，「失智症防治照護政策綱領3.0」在長照3.0中以專章方式說明，距離實施到114年底的「失智症防治照護政策綱領2.0」，空窗期達6個月，且雖有綱領，但缺乏具體行動方案。而且目前行政院長照推動小組雖然會討論失智症，但全年僅一到二次， 對於重要的國家政策議題來說，討論頻率過低。

「失智症基本法」草案將主管層級拉高到行政院，設置失智症政策推動小組，因為失智症政策涉及衛生醫療、長期照顧、社會福利、教育、勞動、交通、警政、金融等，需要跨部會共同協力。且目前行政院長照推動小組的成員缺乏失智者和家屬參與，但對於相關政策的制定，患者的參與與意見至關重要。

失智者因認知功能變化，面臨社會互動減少、公共參與受限及就業機會不足等，使社會角色弱化及自我價值感降低。但徐文俊指出，失智者仍是完整而獨立的個人，應被尊重，並保障參與社會及公共事務的權益。

徐文俊指出，未來70歲以上長者，罹患阿茲海默症比率可能高達二成，但早期診斷與介入，可讓失智者早期發現，失智者仍可能有社會參與，做出貢獻，尤其現在已有失智症早期新藥問世，失智和高血壓、糖尿病一樣，都是疾病，一有症狀就應被發現，及早診斷是失智者的權益。