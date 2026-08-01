快訊

立法院備詢台前「罰站」10分鐘 媒體追問是否受委屈？李洋回應了

親曝大陸遊9天8夜花費 陳佩琪酸徐佳青：人家花公帑我自費

聽新聞
0:00 / 0:00

失智症不等於醫療、長照議題 徐文俊促「失智症基本法」立法全面因應

聯合報／ 記者魏忻忻林琮恩／台北即時報導
台灣失智症協會上午舉行記者會，呼籲政府儘速推動失智症基本法立法，理事長徐文俊表示，隨著高齡化社會到來，立失智症基本法更加迫切。記者曾原信／攝影
台灣失智症協會上午舉行記者會，呼籲政府儘速推動失智症基本法立法，理事長徐文俊表示，隨著高齡化社會到來，立失智症基本法更加迫切。記者曾原信／攝影

每年9月是國際失智症月，在此前夕，失智症協會推出「失智症基本法」立法連署，並與台灣老年精神醫學會、台灣臨床失智症學會、家庭照顧者關懷總會、身心障礙聯盟及失智症患者曾清芳、家屬代表林靜芸共同倡議，期待獲得政府主管機構與社會大眾更多關注與重視。

台灣失智症協會理事長、瑞智社會福利基金會董事長徐文俊指出，失智症是腦部病變導致認知功能減退，逐步影響日常生活、工作與社交能力，背後牽涉的不只是醫療與照顧，更是社會制度如何因應高齡的最大挑戰。目前朝野立委在立院提出的失智症基本法草案有十五個版本，但失智症協會仍期待行政院推出自己的版本。

徐文俊表示，失智症早期用藥和檢測研發已有相當進展，早期診斷與治療的重要性增加；患者失智後也應該得到妥切的醫療照顧與長照服務，但失智議題不等於醫療與長照議題，社會需要建立失智友善環境，從交通到金融安全；失智者仍是自主獨立的個人，政策應建立相關機制，保障其人格與權益。

目前國內失智人口近40萬人，預估卅年後將有84萬人。徐文俊表示，「失智症基本法」的立法，除了宣誓社會對失智的重視，也望提高層級、跨部會整合，從失智防治到友善環境到失智者身心、財務安全及人身自由保障機制等，全面因應失智症相關議題，更期待立法之後，讓現行許多行政措施於法有據。

而失智不只是疾病，失智照顧也不只是長照議題。我們需要建立失智基本法，喚起大眾對失智症的重視，也要提高層級、跨部會整合，從失智防治到友善環境到失智者身心、財務安全及人身自由保障機制等，全面因應失智症相關議題。

舉例來說，今牛六月底，「失智症防治照護政策綱領3.0」在長照3.0中以專章方式說明，距離實施到114年底的「失智症防治照護政策綱領2.0」，空窗期達6個月，且雖有綱領，但缺乏具體行動方案。而且目前行政院長照推動小組雖然會討論失智症，但全年僅一到二次， 對於重要的國家政策議題來說，討論頻率過低。

「失智症基本法」草案將主管層級拉高到行政院，設置失智症政策推動小組，因為失智症政策涉及衛生醫療、長期照顧、社會福利、教育、勞動、交通、警政、金融等，需要跨部會共同協力。且目前行政院長照推動小組的成員缺乏失智者和家屬參與，但對於相關政策的制定，患者的參與與意見至關重要。

失智者因認知功能變化，面臨社會互動減少、公共參與受限及就業機會不足等，使社會角色弱化及自我價值感降低。但徐文俊指出，失智者仍是完整而獨立的個人，應被尊重，並保障參與社會及公共事務的權益。

徐文俊指出，未來70歲以上長者，罹患阿茲海默症比率可能高達二成，但早期診斷與介入，可讓失智者早期發現，失智者仍可能有社會參與，做出貢獻，尤其現在已有失智症早期新藥問世，失智和高血壓、糖尿病一樣，都是疾病，一有症狀就應被發現，及早診斷是失智者的權益。

長照 失智症 林靜芸

延伸閱讀

才聊完10分鐘就忘了？日醫師曝「1異常」恐是失智警訊 很多人沒察覺

【重磅快評】電競基本法要辯的是法律 別讓「李洋罰站秀」模糊了焦點

「不能走活著沒意義！」93歲老農勇退關節炎 換人工關節隔天下床

院長講堂／洪冠…推動遠距醫療、慢性病管理 讓治療融入日常生活

相關新聞

影／世紀之毒戴奧辛 台灣50年噩夢

雲林縣政府7月23日接獲農業部通報，雲林肉品市場一件羊肉抽驗，檢出戴奧辛超標。戴奧辛是特定工業製程、垃圾焚化或廢棄物不完全燃燒時，所無意產生的劇毒副產物。它在自然界中幾乎無法被細菌或光線破壞，因此被聯合國列為「持久性有機汙染物」。

鳳林老字號冰品名店參美食展 嘆堰塞湖後南花蓮觀光只剩「賣慘」

南花蓮從去年起飽受堰塞湖之苦，不只居民接收刺耳警報變成日常，遊客更是嚇到不敢來。剛結束的豐年祭，為花蓮市區帶來6成住房率，但旅客集中花蓮市區。業者苦嘆南花可以賣原住民、客家文化，但如今恐怕只剩「賣慘」。不過山不轉路轉，店家特地北上到美食展擺攤，虧錢生意有人做，就是希望能走出花蓮、讓大家認識在地好味。

桃機接機引科技執法今上路 學者：硬體不足卻開罰恐引民怨

桃機今天起針對接機亂象引入科技執法，接機車輛停等超過3分鐘，就要吃上600至1200罰鍰。但學者卻批評，桃機的接機配套措施相當落後，沒把硬體做好就要以科技執法改善問題，恐怕只會引發民怨。

台中男大鬧急診逆轉無罪！光田醫院：尊重司法 但堅定捍衛醫護權益

針對日前發生在台中市的急診室醫療爭議案件，一名男子因不滿急診處置流程，當眾怒罵護理師並拍打急診櫃檯，一審原遭判刑，近日二審卻逆轉改判無罪，引發醫界與社會熱議，光田綜合醫院副院長吳瑞堂對此發布正式回應，強調原則上絕對尊重司法判決，但院方永遠站在關懷與保護員工的立場，未來仍將堅定捍衛醫護人員的職業安全與權益。

照顧民生！原本每公斤應漲3.4元 中油：桶裝瓦斯「凍漲」

台灣中油公司1日宣布，自8月2日凌晨零時起，8月家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

偏鄉也有精準篩檢！台南新化分院半年揪出13例攝護腺癌

攝護腺癌長年名列國內男性十大癌症死因，因初期症狀不明顯，常與攝護腺肥大混淆，導致不少患者確診時已屬晚期。衛福部台南醫院及新化分院推動「攝護腺癌精密篩檢一條龍」服務，結合PSA（攝護腺特異抗原）、PHI（前列腺健康指數）及多參數磁振造影（mpMRI），提升診斷準確度，降低不必要切片，盼達到早期發現、及早治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。