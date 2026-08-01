桃機接機引科技執法今上路 學者：硬體不足卻開罰恐引民怨

桃機今天起針對接機亂象引入科技執法，接機車輛停等超過3分鐘，就要吃上600至1200罰鍰。但學者卻批評，桃機的接機配套措施相當落後，沒把硬體做好就要以科技執法改善問題，恐怕只會引發民怨。

為解決航廈前違規停車及交通壅塞問題，桃機今起引進「科技執法」系統，針對第一航廈13至23號會面點，以及第二航廈21至29號、31至33號會面點，接機車輛只要靜止超過3分鐘，便會遭到拍照、錄影蒐證，違者可處新台幣600元至1200元罰鍰。

不過台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽指出，桃機現有的候車空間、接送設備及資訊系統不足，科技執法想解決問題，恐怕治標不治本，且鏡頭只能辨識車輛停了多久，卻無法理解接機現場的真實狀況。

李奇嶽表示，旅客航班落地後聯繫司機，何時能出境上車，難以預料。飛機可能需要等待空橋、旅客還要通關及提領行李等，遇上班機集中抵達、行李延誤或旅客不熟悉機場動線，都可能讓司機難以精準掌握等候時間。

現行桃機建議接機車輛運用停車場前30分鐘免費措施，等旅客出關後再開往接送區，但李奇嶽批評「僅是基本替代方案，不能取代完整的接機制度」。因為就算司機算準旅客步出大廳時間抵達，但遇上長者、幼童、身心障礙者或大型行李旅客，3分鐘恐怕不足以上下車。

此外，李奇嶽更質疑，桃機科技執法原先預計4月上路，後來因系統軟體及準確性仍在測試而延後，直到現在才開始取締。主管機關航警局必須公開說明辨識準確率、計時起訖標準、車輛移動後是否重新計時，以及老人、輪椅旅客或大量行李等特殊情況如何認定。不能只是告訴民眾「超過3分鐘就會被拍」。

「管理單位並不是只架設攝影機，而是先提供一個合法、免費又容易使用的等待空間。」李奇嶽強調，從美國到日本、新加坡、英國皆有相關接機配套規定。因此，桃機當務之急應該先在航廈外設置真正的免費接機後車區，並且建立完整的接機資訊系統，並將會面點改為數位化調度。就算要設科技執法，也應該有清楚的倒數顯示及警示設備，並建立特殊旅客的申訴機制。