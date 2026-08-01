快訊

0050大賺千萬！預計一路抱到六萬點 郭哲榮承諾：賺五千萬再捐救護車

林心如霍建華結婚10周年放閃！夕陽下剪影照洩老夫老妻心聲

旺季玩更貴！東京迪士尼10月門票最高近2500元 三麗鷗樂園也漲價

桃機接機引科技執法今上路 學者：硬體不足卻開罰恐引民怨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
桃機接送區。記者季相儒／攝影
桃機接送區。記者季相儒／攝影

桃機今天起針對接機亂象引入科技執法，接機車輛停等超過3分鐘，就要吃上600至1200罰鍰。但學者卻批評，桃機的接機配套措施相當落後，沒把硬體做好就要以科技執法改善問題，恐怕只會引發民怨。

為解決航廈前違規停車及交通壅塞問題，桃機今起引進「科技執法」系統，針對第一航廈13至23號會面點，以及第二航廈21至29號、31至33號會面點，接機車輛只要靜止超過3分鐘，便會遭到拍照、錄影蒐證，違者可處新台幣600元至1200元罰鍰。

不過台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽指出，桃機現有的候車空間、接送設備及資訊系統不足，科技執法想解決問題，恐怕治標不治本，且鏡頭只能辨識車輛停了多久，卻無法理解接機現場的真實狀況。

李奇嶽表示，旅客航班落地後聯繫司機，何時能出境上車，難以預料。飛機可能需要等待空橋、旅客還要通關及提領行李等，遇上班機集中抵達、行李延誤或旅客不熟悉機場動線，都可能讓司機難以精準掌握等候時間。

現行桃機建議接機車輛運用停車場前30分鐘免費措施，等旅客出關後再開往接送區，但李奇嶽批評「僅是基本替代方案，不能取代完整的接機制度」。因為就算司機算準旅客步出大廳時間抵達，但遇上長者、幼童、身心障礙者或大型行李旅客，3分鐘恐怕不足以上下車。

此外，李奇嶽更質疑，桃機科技執法原先預計4月上路，後來因系統軟體及準確性仍在測試而延後，直到現在才開始取締。主管機關航警局必須公開說明辨識準確率、計時起訖標準、車輛移動後是否重新計時，以及老人、輪椅旅客或大量行李等特殊情況如何認定。不能只是告訴民眾「超過3分鐘就會被拍」。

「管理單位並不是只架設攝影機，而是先提供一個合法、免費又容易使用的等待空間。」李奇嶽強調，從美國到日本、新加坡、英國皆有相關接機配套規定。因此，桃機當務之急應該先在航廈外設置真正的免費接機後車區，並且建立完整的接機資訊系統，並將會面點改為數位化調度。就算要設科技執法，也應該有清楚的倒數顯示及警示設備，並建立特殊旅客的申訴機制。

桃機 科技執法 開罰

延伸閱讀

別讓南來北往旅客被行李困住

首批熊本返台旅客回憶 「整個世界都在搖」

台中違規最多路口年開逾3萬張罰單 改善後降5成

交通罰鍰 中市4年收入逾百億

相關新聞

影／世紀之毒戴奧辛 台灣50年噩夢

雲林縣政府7月23日接獲農業部通報，雲林肉品市場一件羊肉抽驗，檢出戴奧辛超標。戴奧辛是特定工業製程、垃圾焚化或廢棄物不完全燃燒時，所無意產生的劇毒副產物。它在自然界中幾乎無法被細菌或光線破壞，因此被聯合國列為「持久性有機汙染物」。

鳳林老字號冰品名店參美食展 嘆堰塞湖後南花蓮觀光只剩「賣慘」

南花蓮從去年起飽受堰塞湖之苦，不只居民接收刺耳警報變成日常，遊客更是嚇到不敢來。剛結束的豐年祭，為花蓮市區帶來6成住房率，但旅客集中花蓮市區。業者苦嘆南花可以賣原住民、客家文化，但如今恐怕只剩「賣慘」。不過山不轉路轉，店家特地北上到美食展擺攤，虧錢生意有人做，就是希望能走出花蓮、讓大家認識在地好味。

台中男大鬧急診逆轉無罪！光田醫院：尊重司法 但堅定捍衛醫護權益

針對日前發生在台中市的急診室醫療爭議案件，一名男子因不滿急診處置流程，當眾怒罵護理師並拍打急診櫃檯，一審原遭判刑，近日二審卻逆轉改判無罪，引發醫界與社會熱議，光田綜合醫院副院長吳瑞堂對此發布正式回應，強調原則上絕對尊重司法判決，但院方永遠站在關懷與保護員工的立場，未來仍將堅定捍衛醫護人員的職業安全與權益。

桃機接機引科技執法今上路 學者：硬體不足卻開罰 恐引民怨

桃機今天起針對接機亂象引入科技執法，接機車輛停等超過3分鐘，就要吃上600至1200罰鍰。但學者卻批評，桃機的接機配套措施相當落後，沒把硬體做好就要以科技執法改善問題，恐怕只會引發民怨。

蝦皮購物母公司Sea攜手OpenAI　亞太區黑客松系列賽事台灣站9/12登場

全球科技企業暨蝦皮購物母公司Sea宣布將攜手美國OpenAI在台盛大舉辦黑客松（Hackathon）系列賽事，台灣站將於9月12日在台北登場，這是繼今年6月於新加坡成功揭開序幕後，系列賽事正式來到台灣。雙方將攜手於台灣站提供OpenAI的AI程式開發解決方案Codex進行賽事，協助台灣開發者、學生、新創團隊及科技人才透過AI工具、技術指導及團隊實作，培育兼具國際視野與實作能力的AI人才。參與者將獲得Codex使用資源、技術導師指導及實作協作機會，開發能解決真實世界挑戰的AI應用，同時強化台灣持續成長的AI生態系。

郭綜合醫院新院長劉秉彥上任 攜手成大深化台南醫療量能

郭綜合醫院今天舉行院長就職典禮，由成功大學校長沈孟儒擔任見證人，成大醫學院附設醫院內科部主任劉秉彥教授接任院長。劉秉彥以「回到初心、攜手共創未來」為就職主軸，強調將延續郭綜合醫院深耕台南在地的傳統，在既有基礎上深化醫療、教學、研究與人才培育，迎接醫療環境的新挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。