台中男大鬧急診逆轉無罪！光田醫院：尊重司法 但堅定捍衛醫護權益

針對日前發生在台中市的急診室醫療爭議案件，一名男子因不滿急診處置流程，當眾怒罵護理師並拍打急診櫃檯，一審原遭判刑，近日二審卻逆轉改判無罪，引發醫界與社會熱議，光田綜合醫院副院長吳瑞堂對此發布正式回應，強調原則上絕對尊重司法判決，但院方永遠站在關懷與保護員工的立場，未來仍將堅定捍衛醫護人員的職業安全與權益。

光田副院長吳瑞堂強調，「雖然司法做出如此判決，我們予以尊重，但我們還是站在關懷員工的立場！」醫護人員在第一線執行救死扶傷的業務過程中，若碰到類似遭逢言語暴力或恐嚇的狀況，醫院絕對會挺身而出，堅定捍衛這些醫護同仁的合法權益與人身安全，不會讓員工獨自面對壓力。

這起發生於急診室的言語辱罵與拍桌事件，凸顯了第一線醫療人員面臨高壓環境與醫療暴力的風險；對於二審法院最終以不構成恐嚇等理由判決該名男子無罪，光田綜合醫院副院長吳瑞堂指出，院方針對此案件的最終結果，一律尊重司法的判決。

面對醫護人員在職場上受委屈，吳瑞堂承諾，醫院內部會持續強化對受害員工的支持網絡。不僅針對該案的當事護理師，未來若有任何員工在執行職務時遭遇類似的不當對待或醫療暴力事件，光田醫院皆會第一時間給予關懷，並全力提供精神層面的撫慰以及法律層面的實質協助。

院方重申，醫療場所是守護民眾生命健康的重要防線，呼籲社會大眾就醫時能保持理性溝通、尊重醫療專業，共同維護安全的就醫與工作環境，讓醫護人員能安心專注於醫療照護本業。