郭綜合醫院新院長劉秉彥上任 攜手成大深化台南醫療量能

郭綜合醫院今天舉行院長就職典禮，由成功大學校長沈孟儒擔任見證人，成大醫學院附設醫院內科部主任劉秉彥教授接任院長。劉秉彥以「回到初心、攜手共創未來」為就職主軸，強調將延續郭綜合醫院深耕台南在地的傳統，在既有基礎上深化醫療、教學、研究與人才培育，迎接醫療環境的新挑戰。

劉秉彥致詞時以「我是來自台南中西區、在韓內科診所成長的小孩」開場。他表示，郭綜合醫院一直是台南市民共同的記憶，這次能回到自己成長的地方服務，不只是人生重要里程碑，更是一份對故鄉的承諾。

劉秉彥畢業於高雄醫學大學，投入成功大學醫學院及成大醫院服務近30年，歷任心臟內科主任、臨床醫學研究中心主任、臨床醫學研究所所長及內科部主任，並曾赴美國哈佛大學從事心血管研究，長期深耕臨床醫療、醫學教育及研究創新。

他表示，感謝郭宗正總裁的信任，也感謝前院長鄭雅敏6年來帶領團隊提升醫療品質、更新硬體設備，並深化與成大醫院合作，為醫院發展奠定基礎；未來將與全體同仁共同努力，讓郭綜合持續精進。

成功大學校長沈孟儒表示，成大與郭綜合已逐漸成為一個團隊，雙方基於信任與互補合作，持續提升台南地區醫療量能。衛生局長李翠鳳也肯定郭綜合長期深耕社區，期許新任院長持續強化急重症醫療及公共衛生服務。

劉秉彥表示，「過去累積的成果，是我們繼續前進的重要基礎。」未來將回到初心，與全體同仁攜手守護市民健康，讓郭綜合醫院成為值得市民信賴、也讓每位同仁引以為傲的醫療團隊。

中央健保署副署長顏家瑞、台南市衛生局長李翠鳳、立委陳亭妃、成功大學及醫界代表等貴賓出席，共同見證醫院新里程。

李翠鳳肯定郭綜合醫院長期深耕台南，是市府重要醫療夥伴，並讚許卸任院長鄭雅敏任內推動醫療品質提升、社區長照服務及院務發展，期許新任院長劉秉彥帶領團隊持續強化急重症醫療量能，深化公共衛生服務。

郭宗正總裁指出，郭綜合創院逾一甲子，秉持「專業、負責、親切」理念，鄭雅敏院長六年來穩健推動醫療發展及成大合作，奠定良好基礎，期盼劉秉彥接棒後延續傳統、再創高峰。

鄭雅敏回顧六年任期，感謝全體同仁支持，表示任內推動兩院合作、設備更新及員工福利提升，所有成果都屬於郭綜合團隊，並祝福新任院長帶領醫院持續精進。