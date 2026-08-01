憂失業隱瞞病情 失智者曾清芳盼立「失智基本法」讓失智者安心做自己

台灣失智症協會發起「失智症基本法」立法連署活動，7月21日至8月1日共獲得3千位個別民眾連署、逾80民間團體響應。兼具失智者與照顧者角色的失智症協會諮詢顧問小組成員曾清芳指出，他擔心社會異樣眼光，也害怕失業，即使確診失智也不敢告訴同事、主管，直至退休都沒人知道他的失智者身分，盼藉立法保障失智者權益，讓失智者不用再隱瞞病情，能安心「做自己」。

曾清芳說，他當初陪伴罹患失智症妻子至醫院檢查，不料發現自己也罹患失智，擔心異樣眼光不敢告訴同事，怕丟了工作而對主管隱瞞，他深知失智者需要家人支持、社會理解，「責怪是沒有用的」，他加入協會顧問小組，也在失智據點認識許多失智朋友，發現許多失智者在生活中遭遇的困難，不只是疾病本身，還有許多社會困境，例如在銀行辦事時被貼上高風險標籤而拒絕服務。

「失智者不知不覺間犯了錯誤，需要國家保護。」曾清芳說，有些失智者無意識進入便利商店拿了物品，卻忘記結帳，結果卻被報警處理，全台失智人口逼近40萬人，以後還會更多，政府應為這群失智民眾謀福利、提供保障，在現有政策基礎下，建立更完善制度，盼未來每一位失智者在「失智基本法」保障下，不用再擔心歧視而隱瞞病情，可獲得理解、尊種與接納，在社會中安心生活。

失智者、前衛生署長林芳郁妻子林靜芸指出，她照顧中重度失智先生已8年時間，有3年時間是獨自奮鬥、無旁人協助，期間經歷過先生暴力相待、無知覺遊走等情況，這段照顧歷程有如恐怖片，「有血腥、有奔波、有恐慌」，也像踏入電影「侏羅紀公園」場景，「沒有人先告訴我要做照顧者，問我有沒有專長，我就應徵了這份工作。」

林靜芸說，許多疾病預防需要政府出手，她在住院醫師時代，最可怕的疾病之一為機車騎士腦部外傷，因政府立法強制機機車需配戴安全帽，車禍腦傷患者人數大幅減少，「甚至神經外科醫師都快失業」，希望比照這項作法，訂立「失智基本法」，指引失智者及家屬「該怎麼做比較平安」，我國80歲以上民眾罹患失智症比率達23%，這是每一個人家裡的事，盼立法盡快實現。