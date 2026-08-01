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影／世紀之毒戴奧辛 台灣50年噩夢
雲林縣政府7月23日接獲農業部通報，雲林肉品市場一件羊肉抽驗，檢出戴奧辛超標。戴奧辛是特定工業製程、垃圾焚化或廢棄物不完全燃燒時，所無意產生的劇毒副產物。它在自然界中幾乎無法被細菌或光線破壞，因此被聯合國列為「持久性有機汙染物」。
因為極低的劑量就可能致死，還有強烈的致癌性，所以被稱為「世紀之毒」。更可怕的是，戴奧辛一旦進入人體，它的半衰期長達數年，會破壞免疫系統、損害肝臟、引發癌症，甚至導致孕婦流產或產下畸形兒。
這次幸好即時攔截被汙染的羊隻，並沒有流入市面。但是1979年可就沒有這麼幸運。當時在彰化發生「米糠油事件」，屬於戴奧辛的其中一種化合物：多氯聯苯直接進入食品，造成2千多人中毒，病患出現全身「氯痤瘡」，毒性更遺傳到下一代，生下許多油症兒。
1982年台南灣裡露天燃燒廢電纜，產生五顏六色的刺鼻毒煙，嚴重時甚至「快看不見太陽」；空氣與土壤嚴重汙染，促使台灣開始重視垃圾焚化與工業排氣的戴奧辛管制。
1999年中石化安順廠汙染案，當地居民捕食附近魚蝦，其中一位楊阿嬤體內濃度，是正常人的48倍，成為全球公害史上人體含戴奧辛濃度的最高紀錄。關廠後遺留的五氯酚與戴奧辛，至今仍是台灣史上最大規模的土地汙染案。
2005年彰化線西的毒鴨蛋、2009年高雄大寮的毒鴨肉事件，到隨後零星出現的雞蛋與羊肉超標案例，戴奧辛如同鬼魅般糾纏著台灣生態，更威脅國人健康。
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