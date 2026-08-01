影／世紀之毒戴奧辛 台灣50年噩夢

雲林縣政府7月23日接獲農業部通報，雲林肉品市場一件羊肉抽驗，檢出戴奧辛超標。戴奧辛是特定工業製程、垃圾焚化或廢棄物不完全燃燒時，所無意產生的劇毒副產物。它在自然界中幾乎無法被細菌或光線破壞，因此被聯合國列為「持久性有機汙染物」。

因為極低的劑量就可能致死，還有強烈的致癌性，所以被稱為「世紀之毒」。更可怕的是，戴奧辛一旦進入人體，它的半衰期長達數年，會破壞免疫系統、損害肝臟、引發癌症，甚至導致孕婦流產或產下畸形兒。

這次幸好即時攔截被汙染的羊隻，並沒有流入市面。但是1979年可就沒有這麼幸運。當時在彰化發生「米糠油事件」，屬於戴奧辛的其中一種化合物：多氯聯苯直接進入食品，造成2千多人中毒，病患出現全身「氯痤瘡」，毒性更遺傳到下一代，生下許多油症兒。

1982年台南灣裡露天燃燒廢電纜，產生五顏六色的刺鼻毒煙，嚴重時甚至「快看不見太陽」；空氣與土壤嚴重汙染，促使台灣開始重視垃圾焚化與工業排氣的戴奧辛管制。

1999年中石化安順廠汙染案，當地居民捕食附近魚蝦，其中一位楊阿嬤體內濃度，是正常人的48倍，成為全球公害史上人體含戴奧辛濃度的最高紀錄。關廠後遺留的五氯酚與戴奧辛，至今仍是台灣史上最大規模的土地汙染案。

2005年彰化線西的毒鴨蛋、2009年高雄大寮的毒鴨肉事件，到隨後零星出現的雞蛋與羊肉超標案例，戴奧辛如同鬼魅般糾纏著台灣生態，更威脅國人健康。

彰化縣線西鄉傳出鴨蛋遭戴奧辛污染，農政單位自三月起就已先後撲殺二萬餘隻的蛋鴨﹔望著空盪盪的生蛋架，位於西濱快速道路旁的黃姓鴨農期待著鴨隻再回來。

大肚溪河川地上經焚燒後產生的藍色物質含戴奧辛。

不守法的民眾在冬山鄉廣興溪床燃燒廢輪胎與廢電纜線，產生戴奧辛有毒氣體情形。

「世紀之毒」戴奧辛(DIOXIN)在國內出現，台南灣裡夜燃廢電纜造成污染。

高雄縣大寮鄉蔡姓飼主的鴨，驗出含戴奧辛，環保人員擔心養鴨池所飼養的魚也受汙染，撒網捕魚送檢。