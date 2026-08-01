17年陪伴弱勢就業 黃秋雲獲社安網績優表揚：榮耀屬於團隊

衛福部今天舉辦「115年強化社會安全網績優人員及團體表揚典禮」，表揚第一線專業人員投入社安網工作的貢獻。勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心就業服務員黃秋雲，17年來深耕弱勢就業服務，積極跨網絡合作，協助弱勢對象穩定就業、重返社會，獲選績優人員。黃秋雲表示，榮耀屬於團隊，未來將持續以專業與熱忱陪伴需要幫助的民眾。

面對高風險家庭、多重困境個案及突發危機，黃秋雲始終主動關懷，運用專業與資源協助弱勢對象穩定生活。透過就業服務陪伴，幫助許多人從失業困境走向穩定就業與自立，實踐「接住人、扶上來」的社安網精神。

年僅16歲的小文（化名）父母早年離異，因家庭債務壓力，自小打工分擔家計，卻長期從事低薪且缺乏保障的工作。經社安網轉介至竹北就業中心後，黃秋雲協助他撰寫履歷、提升面試技巧，並透過「職場學習及再適應計畫」媒合友善職場，讓小文順利穩定就業。就業後，她仍持續關心工作適應情況，陪伴他逐步穩定生活。

某個周末下午，黃秋雲接到小文求助電話，得知父親發生意外後，立即聯繫社工並趕赴家中協助後續事宜，同時媒合心理諮商與社福資源，穩定小文情緒與生活。她持續追蹤就業狀況，陪伴小文走過難關、重新找回生活步調。黃秋雲也展現就服員串聯社安網、守護弱勢青少年的重要角色。

桃竹苗分署長賴家仁表示，完善的社會安全網仰賴第一線專業同仁的堅持與守護。黃秋雲督導員長期深耕高關懷就業輔導領域，展現高度專業與熱忱，協助無數弱勢個案翻轉人生，也彰顯勞動部在社安網中的關鍵角色。

桃竹苗分署強調，未來將持續深化跨單位網絡合作，建構更完善的支持系統。民眾若需了解各項就業協助措施，歡迎至桃竹苗分署轄下各就業中心洽詢，或至台灣就業通網站查詢相關資訊。

黃秋雲督導員長期深耕高關懷就業輔導領域，展現高度專業與熱忱。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供