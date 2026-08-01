快訊

旺季玩更貴！東京迪士尼10月門票最高近2500元 三麗鷗樂園也漲價

0050大賺千萬！預計一路抱到六萬點…郭哲榮承諾：賺五千萬再捐救護車

屋頂光電新制今上路 建商最憂一件事：飛下來算誰的？

聽新聞
0:00 / 0:00

17年陪伴弱勢就業 黃秋雲獲社安網績優表揚：榮耀屬於團隊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
面對高風險家庭、多重困境個案及突發危機，黃秋雲始終主動關懷，運用專業與資源協助弱勢對象穩定生活。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
面對高風險家庭、多重困境個案及突發危機，黃秋雲始終主動關懷，運用專業與資源協助弱勢對象穩定生活。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

衛福部今天舉辦「115年強化社會安全網績優人員及團體表揚典禮」，表揚第一線專業人員投入社安網工作的貢獻。勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心就業服務員黃秋雲，17年來深耕弱勢就業服務，積極跨網絡合作，協助弱勢對象穩定就業、重返社會，獲選績優人員。黃秋雲表示，榮耀屬於團隊，未來將持續以專業與熱忱陪伴需要幫助的民眾。

面對高風險家庭、多重困境個案及突發危機，黃秋雲始終主動關懷，運用專業與資源協助弱勢對象穩定生活。透過就業服務陪伴，幫助許多人從失業困境走向穩定就業與自立，實踐「接住人、扶上來」的社安網精神。

年僅16歲的小文（化名）父母早年離異，因家庭債務壓力，自小打工分擔家計，卻長期從事低薪且缺乏保障的工作。經社安網轉介至竹北就業中心後，黃秋雲協助他撰寫履歷、提升面試技巧，並透過「職場學習及再適應計畫」媒合友善職場，讓小文順利穩定就業。就業後，她仍持續關心工作適應情況，陪伴他逐步穩定生活。

某個周末下午，黃秋雲接到小文求助電話，得知父親發生意外後，立即聯繫社工並趕赴家中協助後續事宜，同時媒合心理諮商與社福資源，穩定小文情緒與生活。她持續追蹤就業狀況，陪伴小文走過難關、重新找回生活步調。黃秋雲也展現就服員串聯社安網、守護弱勢青少年的重要角色。

桃竹苗分署長賴家仁表示，完善的社會安全網仰賴第一線專業同仁的堅持與守護。黃秋雲督導員長期深耕高關懷就業輔導領域，展現高度專業與熱忱，協助無數弱勢個案翻轉人生，也彰顯勞動部在社安網中的關鍵角色。

桃竹苗分署強調，未來將持續深化跨單位網絡合作，建構更完善的支持系統。民眾若需了解各項就業協助措施，歡迎至桃竹苗分署轄下各就業中心洽詢，或至台灣就業通網站查詢相關資訊。

黃秋雲督導員長期深耕高關懷就業輔導領域，展現高度專業與熱忱。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
黃秋雲督導員長期深耕高關懷就業輔導領域，展現高度專業與熱忱。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心就業服務員黃秋雲，今天獲得表揚。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心就業服務員黃秋雲，今天獲得表揚。圖／勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供

榮耀 陪伴 團隊

延伸閱讀

基隆原民團體「追悼工殤」爭取職安訓練補助等 副市長允1個月回覆

黃偉哲表揚20位勞工模範父親 感謝以身作則守護家庭、回饋社會

產假天數、育兒假適用年齡朝野喬不攏 洪申翰：拚明年如期上路

職安署攜手民間防職災 打造勞工保護網

相關新聞

影／世紀之毒戴奧辛 台灣50年噩夢

雲林縣政府7月23日接獲農業部通報，雲林肉品市場一件羊肉抽驗，檢出戴奧辛超標。戴奧辛是特定工業製程、垃圾焚化或廢棄物不完全燃燒時，所無意產生的劇毒副產物。它在自然界中幾乎無法被細菌或光線破壞，因此被聯合國列為「持久性有機汙染物」。

鳳林老字號冰品名店參美食展 嘆堰塞湖後南花蓮觀光只剩「賣慘」

南花蓮從去年起飽受堰塞湖之苦，不只居民接收刺耳警報變成日常，遊客更是嚇到不敢來。剛結束的豐年祭，為花蓮市區帶來6成住房率，但旅客集中花蓮市區。業者苦嘆南花可以賣原住民、客家文化，但如今恐怕只剩「賣慘」。不過山不轉路轉，店家特地北上到美食展擺攤，虧錢生意有人做，就是希望能走出花蓮、讓大家認識在地好味。

可能再增強！白海豚下周五抵達沖繩附近 是否轉彎關鍵是它

白海豚目前仍維持強烈颱風等級，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，正在進行眼牆置換，整體結構略為轉差，未來12至24小時環境仍相當有利，若眼牆置換順利完成，有短暫再增強機會。

白海豚颱風可能吃掉小擾動 專家：環流範圍將顯著擴大尤其南側

白海豚颱風下周後半周可能影響台灣天氣，目前後期路徑仍有變數。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，歐洲（ECMWF）模式對於白海豚颱風把熱帶擾動94W合併的過程預報，整個過程中白海豚路徑較偏西，同時整體環流範圍顯著擴大、尤其南側。合併完成後，颱風也將來到琉球群島附近，進入是否開始北轉的關鍵區。

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

晶圓代工業者力積電董事長黃崇仁因心肺衰竭於自宅睡夢中離世，專家表示，心臟衰竭的3大症狀就是「累、腫、喘」，據研究統計，第一年的死亡率大概超過20%；5年之內的存活率不會超過50%。所以心臟衰竭是很可怕的疾病。

憂失業隱瞞病情 失智者曾清芳盼立「失智基本法」讓失智者安心做自己

台灣失智症協會發起「失智症基本法」立法連署活動，7月21日至8月1日共獲得3千位個別民眾連署、逾80民間團體響應。兼具失智者與照顧者角色的失智症協會諮詢顧問小組成員曾清芳指出，他擔心社會異樣眼光，也害怕失業，即使確診失智也不敢告訴同事、主管，直至退休都沒人知道他的失智者身分，盼藉立法保障失智者權益，讓失智者不用再隱瞞病情，能安心「做自己」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。