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可近性不足 失智精準醫療進展快卻昂貴…醫界盼立法推動「公平診療」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣失智症協會上午舉行記者會，呼籲政府儘速推動失智症基本法立法，現場除了有專家學者，也有失智者與家屬代表。記者曾原信／攝影
台灣失智症協會上午舉行記者會，呼籲政府儘速推動失智症基本法立法，現場除了有專家學者，也有失智者與家屬代表。記者曾原信／攝影

台灣失智症協會發動「失智症基本法」立法連署，10天內獲得逾3000名民眾、80個民間團體連署。連署團體之一、臨床失智症學會理事長徐榮隆說，失智症早期診斷至關重要，有助及早治療避免患者失能，失智症已進入精準診斷、治療趨勢，檢驗費用昂貴，導致一般民眾難以企及，盼透過立法讓民眾獲得即時且公平的失智症診斷與治療。

「失智者除長照需求外，更重要的事如何早期診斷。」徐榮隆說，身為失智症臨床醫師，他關心如何從醫療層面更快找到失智者，及早提供治療，避免失智者失能落入需被照顧階段，我國醫療現況失智症已進入精準醫療時代，但可近性卻不足，正子影像學檢查、血液檢查等要價昂貴，一般民眾不大可能用得到，應透過立法，整個國家動起來，扶植產業投入早期診斷治療。

北醫大醫學院院長胡朝榮說，世界衛生組織將空汙、聽力障礙、社會孤立等列為失智症危險因子，這些因素並非單靠醫療就能解決，而是需要國家、社區共同承擔，我國民眾不健康於命年數長達8至9年，失智症為最主要因素，政府健康台灣政策盼減低民眾不健康餘命，應透過立法，讓更多學者、年輕世代投入失智症研究，促進失智症醫療進展。

徐榮隆另點出目前困境，除診療可近性不足，失智症防治還出現跨專業醫療量能不足困境，目前在醫院診斷早期失智症，需排隊接受心理學檢查，因心理師、護理師、個管師人數不足，等候時間平均3個月以上，甚至有病人等候時間更長，而國內失智高架新藥上市，但各縣市失智登錄標準不一，中央也為、要求整合，導致目前多少人用藥、哪些人出現副作用、療效如何，均不得而知。

老年精神醫學會理事長邱智強說，逾8成失智症患者有精神行為症狀，有人夜間遊走，也有人出現幻覺、妄想，甚至衍生暴力問題，導致失智者家屬約3分之1罹患憂鬱症，處理這類行為、精神症狀為精神醫療專長，若能妥善控制，也可減低照顧者負荷，其於諸如輔助宣告等，也是精神科業務，盼透過立法，提升失智症照護政策位階，讓政府以更全面視角檢視並落實相關政策。

失智 醫界 失智症

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