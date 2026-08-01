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鳳林老字號冰品名店參美食展 嘆堰塞湖後南花蓮觀光只剩「賣慘」

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
花蓮鳳林老字號冰店首度登入美食展，老闆林功浤（左）表示，一定虧本，但希望顧客能看見他們。記者孟嘉美／攝影
花蓮鳳林老字號冰店首度登入美食展，老闆林功浤（左）表示，一定虧本，但希望顧客能看見他們。記者孟嘉美／攝影

花蓮從去年起飽受堰塞湖之苦，不只居民接收刺耳警報變成日常，遊客更是嚇到不敢來。剛結束的豐年祭，為花蓮市區帶來6成住房率，但旅客集中花蓮市區。業者苦嘆南花可以賣原住民、客家文化，但如今恐怕只剩「賣慘」。不過山不轉路轉，店家特地北上到美食展擺攤，虧錢生意有人做，就是希望能走出花蓮、讓大家認識在地好味。

2026年台灣美食展於世貿盛大登場，碰上首個假日，開門前就已經有好多饕客頂著烈日排隊搶好康、吃好味。展場攤位豐富，從必比登到特色銅板零食五花八門，其中觀光署區塊，更集結多間在地美食，期盼以食物帶動地方觀光。

開業40多年的鳳林在地老字號名店「三立冰淇淋」受觀光署邀約，特地北上參與，老闆林功浤與太太帶來7種口味冰淇淋，包含市面上難得一見的紅心芭樂、蜂蜜牛奶及樹葡萄，買氣很夯。

不過談到家鄉狀況，林功浤坦言，去年馬太鞍溪堰塞湖重創南花蓮，如今又有萬里溪堰塞湖，宛如不定時炸彈，警報叭叭聲聲聲催促居民撤離、也吵醒旅客心中的不安，觀光旅客數量直直落。

「鳳林、光復現在除了賣原住民文化、客家文化，就只能賣慘」，林功浤表示，自家店鋪就在鳳林車站附近，以往一天最多有2000名來店客、暑假單天至少也有400至600人，「但如今有200（人）就了不起來，只剩3成」。

林功浤說，現在旅客到花東玩，北花蓮最南只到壽豐、台東最北只到池上，中間的鳳林、瑞穗及玉里等觀光站空了一大段、沒人來。「我們都覺得確定現在在過暑假嗎？」尤其暑期又與颱風季重疊，以現在颱風一來就撤村的狀態來看，根本沒辦法做生意。且「堰塞湖一出事就是20年的事，我們心裡都知道，要一直這樣下去了」。

林功浤無奈，以往99%的客人都來自北部、西部，但現在外地人占不到2成，剩下都靠在地民眾支撐。但他觀察，4到6月突然多了很多香港、歐美觀光客造訪，都是來鳳林騎腳踏車，不過7月一到，人又都消失了。

人進不來，林功浤只好拚命找出來的機會，他表示，這次觀光署找他們來擺攤「一定虧錢」，因為光租借冰箱就要好幾萬，帶上來的冰沒地方儲存無法大量販售，但賠錢生意有人做，就是希望能讓北部旅客看見。

林功浤說，堰塞湖是天災，政府無可奈何、旅客擔憂情有可原，但在地業者還是要生存，「給我們一個試著走出來的機會」。他呼籲觀光署及花蓮縣政府，在地有好多業者、農民，在販售最好的農產品及食品，他們集結在一起，希望可以有一個單位，或是輔導機會，讓大家能夠走向大眾視野、也走出堰塞湖陰霾。

業者自製難得一見樹葡萄，內含豐富花青素，不少民眾吃了都表示很特別。記者孟嘉美／攝影
業者自製難得一見樹葡萄，內含豐富花青素，不少民眾吃了都表示很特別。記者孟嘉美／攝影

業者帶來自家招牌，包含蜂蜜牛奶、開心果及紅心芭樂都是招牌，口味濃郁不一，搭配熱天，讓買氣強強滾。記者孟嘉美／攝影
業者帶來自家招牌，包含蜂蜜牛奶、開心果及紅心芭樂都是招牌，口味濃郁不一，搭配熱天，讓買氣強強滾。記者孟嘉美／攝影

堰塞湖 花蓮 觀光 美食 冰品

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