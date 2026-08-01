星宇航空今首航布拉格正式插旗歐洲 JOLIN 歌聲陪伴旅客啟程

星宇航空（2646）首條歐洲航線「台北-布拉格」1日啟航，正式插旗歐洲！配合蔡依林擔任航線大使，候機室除了滿滿布拉格廣場元素，更設置蔡依林拍照區，精心設計的道具讓旅客彷彿與JOLIN在布拉格共度美好的時光，從踏入候機室開始便沉浸於濃厚的歐洲氛圍，為首航揭開序幕。

為呼應JOLIN重新為星宇航空詮釋的《布拉格廣場》，首航班以「許願」儀式揭開序幕。星宇航空翟健華執行長、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）、桃園國際機場公司陳彥伯董事長及桃園國際機場公司范孝倫總經理手持代表「希望」的光球，經倒數後投入許願池裝置，完美呼應歌曲中：「在許願池投下了希望」的經典歌詞。許願池在投入光球後瞬間綻放光芒，象徵星宇航空正式迎來歐洲航網嶄新篇章。

星宇航空翟健華執行長表示，布拉格不僅是星宇航空第一個歐洲航點，更是全球航網布局的重要里程碑。隨著半導體產業供應鏈布局逐步成形，直飛航線的開通將進一步串聯商務與旅遊需求，提供旅客更便利且舒適的飛行選擇。星宇航空也即將開賣第二個歐洲航點-巴塞隆納，成為首家直飛西班牙的台灣航空，持續拓展歐洲航網版圖。

捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）表示，很高興見證星宇航空開航布拉格，這不僅是台灣與捷克航空運輸發展的重要里程碑，更象徵雙方交流的新契機。期待透過星宇航空直飛航線，吸引更多台灣旅客親身走訪捷克，感受布拉格豐富的歷史文化與人文魅力，同時也促進兩地在觀光、經貿、教育及文化等領域的合作，進一步增進捷克與台灣人民之間的認識。

除了拓展歐洲航網，星宇航空也將永續理念延伸至布拉格航線。從台灣出發的星宇航空航班將添加中油公司供應之永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel，簡稱SAF），自布拉格機場起飛之航班，亦將配合歐盟「ReFuelEU Aviation」政策添加2%之永續航空燃油，攜手台灣在地能源夥伴及國際永續政策，共同建構雙向低碳航空供應鏈，實現往返航程皆採用低碳燃料的永續飛行實踐；積極朝2050年淨零碳排目標邁進，也展現星宇航空響應全球減碳趨勢、推動永續航空發展之決心。

歡慶布拉格航線開航，星宇航空特別為首航班旅客製限量蔡依林《布拉格廣場》迷你唱片，旅客可以利用手機掃描其中的NFC晶片，播放《布拉格廣場》新版MV，另外贈送PEANUTS × STARLUX飛行飄帶，更攜手多家品牌為首航旅客打造限定驚喜禮包，包含全球上網專家DJB歐洲七天吃到飽eSIM、捷克知名天然有機香氛保養品牌菠丹妮肥皂及唇油、捷克國民飲料Kofola經典飲品及旅行套組。

此外，頂級保養品牌LA MER海洋拉娜喜迎星宇航空首條歐洲航線，特別為開航首月獻上尊寵好禮，凡搭乘星宇航空8月1日至8月29日台北出發至布拉格之頭等及商務艙旅客，即可獲得「海洋拉娜奢享旅行組」，給旅客面面俱到的呵護，以最佳狀態展開歐洲的旅程。

除了首航活動外，此次開航特別與台灣觀光署合作，邀請曾經三振大谷翔平的捷克傳奇工程師球星翁德熱．薩多里亞（Ondřej Satoria），搭乘布拉格出發首航班來台展開9天8夜深度旅遊。行程中安排觀看中職球賽，並由台灣知名球星擔任領隊，從南玩到北，透過捷克視角體驗台灣。此次旅程將全程拍攝，並於薩多里亞的個人社群平台公開分享，帶領全球球迷一同感受台灣棒球與城市魅力。究竟是哪一位球星將與他同遊台灣？請大家拭目以待！

星宇航空台北-布拉格航線開航初期每周三班飛航，並計劃於10月1日起增班為每周四班，亦將開始由STARLUX AIRSORAYAMA藝術機執飛，提供包含登機證、姓名吊牌、紙杯、紙巾等多項藝術機主題備品，讓旅客自登機起便能沉浸於AIRSORAYAMA獨特美學體驗之中。隨著布拉格正式加入星宇航空全球航網，第二個歐洲航點-巴塞隆納將於近期開賣，星宇航空將持續拓展歐洲布局，串聯更多世界城市，為旅客帶來兼具品味、創新與永續的飛行體驗。

候機室設置蔡依林拍照區，精心設計的道具讓旅客彷彿與JOLIN在布拉格共度美好的時光。星宇航空提供

星宇航空翟健華執行長表示，布拉格不僅是星宇航空第一個歐洲航點，更是全球航網佈局的重要里程碑。星宇航空提供

特別為開航首月獻上尊寵好禮，凡搭乘星宇航空8月1日至8月29日台北出發至布拉格之頭等及商務艙旅客，即可獲得「海洋拉娜奢享旅行組」，給旅客面面俱到的呵護，以最佳狀態展開歐洲的旅程。星宇航空提供

星宇航空翟健華執行長（左起）、桃園國際機場公司陳彥伯董事長、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）、桃園國際機場公司范孝倫總經理手持代表「希望」的光球，經倒數後投入許願池裝置，象徵星宇航空正式迎來歐洲航網嶄新篇章。星宇航空提供

星宇航空首條歐洲航線「台北-布拉格」1日啟航，正式插旗歐洲。星宇航空提供

星宇航空翟健華執行長（左三起）、桃園國際機場公司陳彥伯董事長、捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）、桃園國際機場公司范孝倫總經理出席星宇航空台北-布拉格首航活動，慶祝星宇航空正式迎來歐洲航網嶄新篇章。星宇航空提供