快訊

旺季玩更貴！東京迪士尼10月門票最高近2500元 三麗鷗樂園也漲價

0050大賺千萬！預計一路抱到六萬點…郭哲榮承諾：賺五千萬再捐救護車

屋頂光電新制今上路 建商最憂一件事：飛下來算誰的？

聽新聞
0:00 / 0:00

視障提琴家琴聲獻父愛蕭琮祐生命樂章感動 黃敏惠盛讚生命典範

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親表揚大會，除表揚各界模範父親外，活動特別邀請榮獲「全球熱愛生命獎章」及總統教育獎的嘉義大學音樂研究所全盲碩士、小提琴家蕭琮祐（左）演出，以悠揚琴聲向天下父親致敬。記者魯永明／攝影
嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親表揚大會，除表揚各界模範父親外，活動特別邀請榮獲「全球熱愛生命獎章」及總統教育獎的嘉義大學音樂研究所全盲碩士、小提琴家蕭琮祐（左）演出，以悠揚琴聲向天下父親致敬。記者魯永明／攝影

嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親表揚大會，除表揚各界模範父親外，活動特別邀請榮獲「全球熱愛生命獎章」及總統教育獎的嘉義大學音樂研究所全盲碩士、小提琴家蕭琮祐演出，以悠揚琴聲向天下父親致敬，也將一路走來的感恩獻給始終陪伴自己的父親，深刻詮釋父愛與生命教育，感動全場。

蕭琮祐演奏「阿爸的膨紗衫」等動人曲目，悠揚小提琴聲迴盪會場，細膩深情的旋律，讓不少與會民眾深受感動。對他而言，這場演出不只是音樂表演，更是獻給父親最真摯的感謝。他表示，自己能一路走到今天，最重要的力量就是父母無條件的陪伴與支持，尤其父親蕭舜旗不離不棄，陪伴他跨越人生每道難關。

市長黃敏惠公開肯定蕭琮祐，讚揚他面對命運考驗，從未向挫折低頭，不僅用音樂改變自己的人生，更透過巡迴生命教育演講與公益演出，持續鼓勵許多身處低潮的人，是散播希望與熱愛生命精神的最佳典範。

蕭琮祐小學二年級因罹患腦瘤，歷經化療、放療及近1個月急救，雖然幸運保住生命，卻因視神經萎縮而失去視力，成為全盲。面對突如其來的人生巨變，他沒有放棄，而是在父母細心照顧與鼓勵下，重新找到人生方向。治療期間，他一度坐輪椅復健，承受化療帶來的劇烈疼痛與身體折磨，但他始終相信，只要努力就有希望。父母一路陪伴，不僅陪他復健，更陪伴他重新站起來，也陪著他走進音樂世界，開啟另一段人生。

蕭琮祐在恩師紀鎧齡博士指導下學習小提琴。由於無法閱讀樂譜，老師特別在琴上加裝鋼線輔助定位，讓他透過觸覺與聽覺探索音符，加上過人的音感與不斷練習，逐步克服視障限制，譜寫屬於自己的生命樂章。2011年，蕭琮祐榮獲奧地利第六屆國際音樂大賽小提琴組第2名，同年獲得總統教育獎肯定；近年更從全球3683位候選人中脫穎而出，獲頒周大觀文教基金會第28屆全球熱愛生命獎章，成為國際生命教育典範。

他以優異成績完成台南應用科技大學音樂系七年一貫制及嘉大音樂研究所，他不僅學術表現亮眼，也積極投入公益，經常前往偏鄉、學校等演出，分享生命故事，透過琴聲陪伴需要鼓勵的人。蕭琮祐相信，音樂不只是藝術，更是療癒人心力量。他最崇拜世界知名小提琴家伊薩克・帕爾曼，從帕爾曼克服小兒麻痺、登上世界舞台故事汲取力量，期許能像偶像一樣，用音樂超越身體限制，把希望帶給更多人。

嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親表揚大會，除表揚各界模範父親外，活動特別邀請榮獲「全球熱愛生命獎章」及總統教育獎的嘉義大學音樂研究所全盲碩士、小提琴家蕭琮祐（左）演出，以悠揚琴聲向天下父親致敬，市長黃敏惠（右）公開肯定蕭琮祐。記者魯永明／攝影
嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親表揚大會，除表揚各界模範父親外，活動特別邀請榮獲「全球熱愛生命獎章」及總統教育獎的嘉義大學音樂研究所全盲碩士、小提琴家蕭琮祐（左）演出，以悠揚琴聲向天下父親致敬，市長黃敏惠（右）公開肯定蕭琮祐。記者魯永明／攝影

嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親表揚大會，除表揚各界模範父親外，活動特別邀請榮獲「全球熱愛生命獎章」及總統教育獎的嘉義大學音樂研究所全盲碩士、小提琴家蕭琮祐（中）演出，以悠揚琴聲向天下父親致敬，市長黃敏惠公開肯定蕭琮祐。記者魯永明／攝影
嘉義市政府上午在東區體育館舉辦模範父親表揚大會，除表揚各界模範父親外，活動特別邀請榮獲「全球熱愛生命獎章」及總統教育獎的嘉義大學音樂研究所全盲碩士、小提琴家蕭琮祐（中）演出，以悠揚琴聲向天下父親致敬，市長黃敏惠公開肯定蕭琮祐。記者魯永明／攝影

視障 黃敏惠 生命 嘉義大學

延伸閱讀

黃偉哲表揚20位勞工模範父親 感謝以身作則守護家庭、回饋社會

中職／聽損青年醫學生徐代明登新莊圓夢 與聽奧國手許樂共同開球

影／3退休女校長圓夢跳芭蕾 熟齡舞者登台用舞步詮釋人生

板橋表揚模範父親 首位竹業博士91歲呂錦明也在列

相關新聞

影／世紀之毒戴奧辛 台灣50年噩夢

雲林縣政府7月23日接獲農業部通報，雲林肉品市場一件羊肉抽驗，檢出戴奧辛超標。戴奧辛是特定工業製程、垃圾焚化或廢棄物不完全燃燒時，所無意產生的劇毒副產物。它在自然界中幾乎無法被細菌或光線破壞，因此被聯合國列為「持久性有機汙染物」。

鳳林老字號冰品名店參美食展 嘆堰塞湖後南花蓮觀光只剩「賣慘」

南花蓮從去年起飽受堰塞湖之苦，不只居民接收刺耳警報變成日常，遊客更是嚇到不敢來。剛結束的豐年祭，為花蓮市區帶來6成住房率，但旅客集中花蓮市區。業者苦嘆南花可以賣原住民、客家文化，但如今恐怕只剩「賣慘」。不過山不轉路轉，店家特地北上到美食展擺攤，虧錢生意有人做，就是希望能走出花蓮、讓大家認識在地好味。

可能再增強！白海豚下周五抵達沖繩附近 是否轉彎關鍵是它

白海豚目前仍維持強烈颱風等級，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，正在進行眼牆置換，整體結構略為轉差，未來12至24小時環境仍相當有利，若眼牆置換順利完成，有短暫再增強機會。

白海豚颱風可能吃掉小擾動 專家：環流範圍將顯著擴大尤其南側

白海豚颱風下周後半周可能影響台灣天氣，目前後期路徑仍有變數。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，歐洲（ECMWF）模式對於白海豚颱風把熱帶擾動94W合併的過程預報，整個過程中白海豚路徑較偏西，同時整體環流範圍顯著擴大、尤其南側。合併完成後，颱風也將來到琉球群島附近，進入是否開始北轉的關鍵區。

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

晶圓代工業者力積電董事長黃崇仁因心肺衰竭於自宅睡夢中離世，專家表示，心臟衰竭的3大症狀就是「累、腫、喘」，據研究統計，第一年的死亡率大概超過20%；5年之內的存活率不會超過50%。所以心臟衰竭是很可怕的疾病。

憂失業隱瞞病情 失智者曾清芳盼立「失智基本法」讓失智者安心做自己

台灣失智症協會發起「失智症基本法」立法連署活動，7月21日至8月1日共獲得3千位個別民眾連署、逾80民間團體響應。兼具失智者與照顧者角色的失智症協會諮詢顧問小組成員曾清芳指出，他擔心社會異樣眼光，也害怕失業，即使確診失智也不敢告訴同事、主管，直至退休都沒人知道他的失智者身分，盼藉立法保障失智者權益，讓失智者不用再隱瞞病情，能安心「做自己」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。