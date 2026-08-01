延續蘇格蘭古風 第三屆RICHARD MILLE盃帆船賽盛大回歸 承先啟後

2026年6月15日至25日，第三屆RICHARD MILLE盃帆船賽（RICHARD MILLE Cup）盛大回歸，於蘇格蘭的克萊德灣（Firth of Clyde）磅礡登場。賽事首度移師至蘇格蘭西海岸，以壯麗的自然景觀與島嶼為背景，並於卡爾津城堡（Castle Culzean）拉開序幕。當深邃海藍映襯著古堡的石砌輪廓，海風與海浪交織出這片瞬間萬變的競技場，讓挑戰與精彩、同步顯化。

本屆賽事吸引了來自世界各地的12艘古典帆船重返「故土」，包含Mariquita（1911年）、Moonbeam（1903年）、Moonbeam IV（1920年）、Saskia（1931年）與Kismet（1898年）等傳奇船隻，馳騁海上。在帆船領域中，所謂的「古典」（Vintage）並不意味傳統定義的「骨董」，「古典帆船」不僅聚焦在1950年以前生產或復刻當時風格的船隻，並在船體材料、龍骨、帆裝系統都與近代的「經典帆船」有著顯著差別，展現了一種嚴謹、老派的美學與風骨。

值得一提的是，前述多艘名作都出自蘇格蘭建築師William Fife二世之手，同時開賽場所卡爾津城堡的第三代埃爾薩侯爵（Marquis of Ailsa）曾是彼時蘇格蘭的優秀帆船運動家，更讓第三屆的RICHARD MILLE盃帆船賽展現與歷史古風強韌的連結與傳承意味、

歷經數日激烈競爭後，各組別總冠軍最終由Elena（第1組）、Mariquita（第2組）、Sonny（第3組）與Kismet（第4組）耀眼摘冠，而RICHARD MILLE盃不止於速度與榮耀的競逐，更深植以古典帆船保存、海洋文化傳承與永續航海的多重理念，品牌並透過港口巡禮活動、船隊交流，以及參與在地社區參，將運動、奢華生活風格融入文化，當海風持續自遠方弗來，RICHARD MILLE也和擁有堅韌意志的水手始終同行、承先啟後。

古典帆船挑戰的不僅有海相與風浪，更有水手船員們的默契技術。圖／RICHARD MILLE提供

第三屆RICHARD MILLE盃帆船賽（RICHARD MILLE Cup）於蘇格蘭的克萊德灣（Firth of Clyde）磅礡登場，也讓挑戰與精彩同步顯化。圖／RICHARD MILLE提供

古典不等同於骨董，更是一種美學、風骨的承先啟後。圖／RICHARD MILLE提供