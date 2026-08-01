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延續蘇格蘭古風 第三屆RICHARD MILLE盃帆船賽盛大回歸 承先啟後

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
無法依賴機械動力、僅能以瞬息萬變的海風為依歸，是古典帆船賽事的樂趣與最大考驗。圖／RICHARD MILLE提供
無法依賴機械動力、僅能以瞬息萬變的海風為依歸，是古典帆船賽事的樂趣與最大考驗。圖／RICHARD MILLE提供

2026年6月15日至25日，第三屆RICHARD MILLE盃帆船賽（RICHARD MILLE Cup）盛大回歸，於蘇格蘭的克萊德灣（Firth of Clyde）磅礡登場。賽事首度移師至蘇格蘭西海岸，以壯麗的自然景觀與島嶼為背景，並於卡爾津城堡（Castle Culzean）拉開序幕。當深邃海藍映襯著古堡的石砌輪廓，海風與海浪交織出這片瞬間萬變的競技場，讓挑戰與精彩、同步顯化

本屆賽事吸引了來自世界各地的12艘古典帆船重返「故土」，包含Mariquita（1911年）、Moonbeam（1903年）、Moonbeam IV（1920年）、Saskia（1931年）與Kismet（1898年）等傳奇船隻，馳騁海上。在帆船領域中，所謂的「古典」（Vintage）並不意味傳統定義的「骨董」，「古典帆船」不僅聚焦在1950年以前生產或復刻當時風格的船隻，並在船體材料、龍骨、帆裝系統都與近代的「經典帆船」有著顯著差別，展現了一種嚴謹、老派的美學與風骨。

值得一提的是，前述多艘名作都出自蘇格蘭建築師William Fife二世之手，同時開賽場所卡爾津城堡的第三代埃爾薩侯爵（Marquis of Ailsa）曾是彼時蘇格蘭的優秀帆船運動家，更讓第三屆的RICHARD MILLE盃帆船賽展現與歷史古風強韌的連結與傳承意味、

歷經數日激烈競爭後，各組別總冠軍最終由Elena（第1組）、Mariquita（第2組）、Sonny（第3組）與Kismet（第4組）耀眼摘冠，而RICHARD MILLE盃不止於速度與榮耀的競逐，更深植以古典帆船保存、海洋文化傳承與永續航海的多重理念，品牌並透過港口巡禮活動、船隊交流，以及參與在地社區參，將運動、奢華生活風格融入文化，當海風持續自遠方弗來，RICHARD MILLE也和擁有堅韌意志的水手始終同行、承先啟後。

古典帆船挑戰的不僅有海相與風浪，更有水手船員們的默契技術。圖／RICHARD MILLE提供
古典帆船挑戰的不僅有海相與風浪，更有水手船員們的默契技術。圖／RICHARD MILLE提供

第三屆RICHARD MILLE盃帆船賽（RICHARD MILLE Cup）於蘇格蘭的克萊德灣（Firth of Clyde）磅礡登場，也讓挑戰與精彩同步顯化。圖／RICHARD MILLE提供
第三屆RICHARD MILLE盃帆船賽（RICHARD MILLE Cup）於蘇格蘭的克萊德灣（Firth of Clyde）磅礡登場，也讓挑戰與精彩同步顯化。圖／RICHARD MILLE提供

古典不等同於骨董，更是一種美學、風骨的承先啟後。圖／RICHARD MILLE提供
古典不等同於骨董，更是一種美學、風骨的承先啟後。圖／RICHARD MILLE提供

聚焦於古典帆船的第三屆RICHARD MILLE Cup帆船賽已於日前落幕，共有來自全世界的12艘船只透入激烈賽事。圖／RICHARD MILLE提供
聚焦於古典帆船的第三屆RICHARD MILLE Cup帆船賽已於日前落幕，共有來自全世界的12艘船只透入激烈賽事。圖／RICHARD MILLE提供

蘇格蘭 顯化

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