北市聯醫中興院區要蓋新大樓 首創地下緊急醫療輸送系統

台北市立聯合醫院中興院區將升級成重度級急救責任醫院，要蓋新醫療大樓，並首創地下緊急醫療輸送系統。北市都委會日前通過建蔽率放寬，院方已委託專案管理廠商，正進行基本設計，預定2029年7月動工，2033年完工，施工期間院區持續提供服務，不影響民眾就醫。​

中興院區鄰近捷運北門站，是台北車站地區醫療地標，也於2023年新冠疫情期間承擔台北區次醫療分區重責。現有鄭州辦公室、醫療大樓共2棟建物，但受限空間配置及作業動線均為固著式設計，難以彈性調整或導入智慧醫療等功能設施。

該院為升級成重度級急救責任醫院，擬擴充院區設施與提升智能醫療效能，經評估須增設一棟新醫療大樓。但原建蔽率規定不得超過40%，現況已達39.54%，無法滿足新大樓52.46%的需求，因此院方提案都市計畫變更，擬放寬建蔽率至55%。

都委會7月23日審議該案，委員們都同意放寬建蔽率，但也關切車輛臨停、人行的動線規畫及停車位是否足夠等議題。聯醫總院長王智弘回應，新醫療大樓未來連接塔城停車場、捷運北門站，民眾停車後可從連通的地下室直接走到院區；未來視營運狀況，不排除在外租用立體停車場。

聯醫表示，新醫療大樓將是地上11層、地下4層的建物，提供急診、開刀房、加護病房及急性病房，為北市西區注入急重症服務量能，並強化建築安全基準及導入前瞻 智慧醫療系統，也會有辦公室、會議廳、檢驗室等辦公研究空間。

院方說，另首創地下緊急醫療輸送系統，因應高鐵、台鐵、北捷及桃捷發生緊急事故時，調整地下室規畫臨時檢傷及緊急醫療空間，並連通捷運北門站或地下街，提供西區門戶地下人流出入及搶救通道，快速收治大量傷患。

聯醫指出，對於國內或區域內可能發生的重大災難，新醫療大樓將以緊急疫災醫院政策規畫，在地下室預留與捷運北門站地下緊急醫療輸送系統，規畫急診、手術室及150床以上急性與特殊病床，地下層平時為急診檢查及停車場，但當緊急救災或重大事故時，將規畫臨時檢傷及緊急醫療空間。