快訊

高雄又傳毒駕害命！ 闖紅燈撞飛62歲騎士「拖行350公尺」機車都起火

半世紀首次空拍機出動！幫基隆地標22.5米高巨型觀音像「洗澎澎」

可能再增強！白海豚下周五抵達沖繩附近 是否轉彎關鍵是它

聽新聞
0:00 / 0:00

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
專家表示，心臟衰竭的3大症狀就是「累、腫、喘」，據研究統計，第一年的死亡率大概超過 20%；五年之內的存活率不會超過 50%。所以心臟衰竭是很可怕的疾病。圖／台安醫院提供
專家表示，心臟衰竭的3大症狀就是「累、腫、喘」，據研究統計，第一年的死亡率大概超過 20%；五年之內的存活率不會超過 50%。所以心臟衰竭是很可怕的疾病。圖／台安醫院提供

晶圓代工業者力積電董事長黃崇仁因心肺衰竭於自宅睡夢中離世，專家表示，心臟衰竭的3大症狀就是「累、腫、喘」，據研究統計，第一年的死亡率大概超過20%；5年之內的存活率不會超過50%。所以心臟衰竭是很可怕的疾病。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，首先累是你會發現說，疲累是漸進式的疲累，而且愈來愈嚴重，即便是休息之後都沒有辦法改善，這種疲累要特別注意。

林謂文說，第二個通常疲累會伴隨著下肢水腫，甚至最嚴重會全身水腫，臉都腫起來、眼皮都腫起來。水腫、水分排不出去，這種也是心臟衰竭重要的一個症狀；第三個就是會喘，會同時併發所謂的呼吸困難、呼吸喘的現象。所以只要「累、腫、喘」這3個指標的時候，特別注意會不會是心臟衰竭。

一般來說，心臟衰竭也是由於心臟的末期的一個病變。林謂文表示，可能由於高血壓、冠心症疾病、心律不整、心房顫動、瓣膜性的疾病、瓣膜狹窄、瓣膜逆流，甚至心肌的病變，像心肌炎之後引起的心臟衰竭，都是最常見會引起心臟衰竭的幾個原因之一。

林謂文表示，那心臟衰竭的治療，基本上還是根據他的原因、造成的因素去做矯正，如果是冠心症病可能做血管暢通；如果是心律不整要藥物控制，甚至做電燒，甚至要放節律器；甚至瓣膜性的疾病可以利用外科或者是內科的介入方式去更換瓣膜或是瓣膜的治療等等。

林謂文說，心臟衰竭很嚴重的話，可能到最後末期可能要需要心室輔助器，甚至人工心臟，甚至要做心臟移植，所以心臟衰竭確實是一個很可怕的殺手。

死亡率 黃崇仁 力積電

延伸閱讀

總把工作擺第一！「5命格」最容易操勞過度 常忽略身體警訊

病程不到3天…嘉義6歲童罹A型流感 發燒到40度送醫宣告不治

結石非成人專利！小姊弟1周內相繼就醫 醫師研判3原因

明明能上班卻「心累到動不了」？醫揭半憂鬱9大警訊：別等撐不住才求助

相關新聞

可能再增強！白海豚下周五抵達沖繩附近 是否轉彎關鍵是它

白海豚目前仍維持強烈颱風等級，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，正在進行眼牆置換，整體結構略為轉差，未來12至24小時環境仍相當有利，若眼牆置換順利完成，有短暫再增強機會。

白海豚颱風可能吃掉小擾動 專家：環流範圍將顯著擴大尤其南側

白海豚颱風下周後半周可能影響台灣天氣，目前後期路徑仍有變數。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，歐洲（ECMWF）模式對於白海豚颱風把熱帶擾動94W合併的過程預報，整個過程中白海豚路徑較偏西，同時整體環流範圍顯著擴大、尤其南側。合併完成後，颱風也將來到琉球群島附近，進入是否開始北轉的關鍵區。

心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

晶圓代工業者力積電董事長黃崇仁因心肺衰竭於自宅睡夢中離世，專家表示，心臟衰竭的3大症狀就是「累、腫、喘」，據研究統計，第一年的死亡率大概超過20%；5年之內的存活率不會超過50%。所以心臟衰竭是很可怕的疾病。

延續蘇格蘭古風 第三屆RICHARD MILLE盃帆船賽盛大回歸 承先啟後

2026年6月15日至25日，第三屆RICHARD MILLE盃帆船賽（RICHARD MILLE Cup）盛大回歸，於蘇格蘭的克萊德灣（Firth of Clyde）磅礡登場。賽事首度移師至蘇格蘭西海岸，以壯麗的自然景觀與島嶼為背景，並於卡爾津城堡（Castle Culzean）拉開序幕。當深邃海藍映襯著古堡的石砌輪廓，海風與海浪交織出這片瞬間萬變的競技場，讓挑戰與精彩、同步顯化。

北市聯醫中興院區要蓋新大樓 首創地下緊急醫療輸送系統

台北市立聯合醫院中興院區將升級成重度級急救責任醫院，要蓋新醫療大樓，並首創地下緊急醫療輸送系統。北市都委會日前通過建蔽率放寬，院方已委託專案管理廠商，正進行基本設計，預定2029年7月動工，2033年完工，施工期間院區持續提供服務，不影響民眾就醫。

失智政策綱領「空窗、斷鏈」 民團籲失智基本法立法10天獲3千連署

我國邁入超高齡社會後，失智者人數迅速攀升，全台已有40萬人失智，65歲以上民眾失智盛行率8%。現行衛福部雖有「失智症政策綱領」，但台灣失智症協會強調，失智不只是照顧問題，還涉及金融詐欺、警政協尋等，靠單一部會無法顧及全貌，呼籲政府盡速提出「失智基本法」院版草案，立法院盡快通過，10日前發起連署，截至今日已收到3000份個人連署及80份民間團體連署。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。