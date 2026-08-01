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失智政策綱領「空窗、斷鏈」 民團籲失智基本法立法10天獲3千連署

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣失智症協會上午舉行記者會，呼籲政府儘速推動失智症基本法立法，理事長徐文俊（中）、台北醫學大學醫學院院長胡朝榮（右）、失智者代表曾清芳（左）出席。記者曾原信／攝影
台灣失智症協會上午舉行記者會，呼籲政府儘速推動失智症基本法立法，理事長徐文俊（中）、台北醫學大學醫學院院長胡朝榮（右）、失智者代表曾清芳（左）出席。記者曾原信／攝影

我國邁入超高齡社會後，失智者人數迅速攀升，全台已有40萬人失智，65歲以上民眾失智盛行率8%。現行衛福部雖有「失智症政策綱領」，但台灣失智症協會強調，失智不只是照顧問題，還涉及金融詐欺、警政協尋等，靠單一部會無法顧及全貌，呼籲政府盡速提出「失智基本法」院版草案，立法院盡快通過，10日前發起連署，截至今日已收到3000份個人連署及80份民間團體連署。

台灣失智症協會陳筠靜秘書長表示，協會自7月21日發起連署，10日內收到逾3000份個人連署，其中4成為失智家庭、4成為一般民眾、2成為各領域專家學者及失智醫療照護服務工作者，以及近80份團體連署，包括失智症相關團體、醫學會及醫事專業團體、老人福利及身心障礙聯盟與團體、家庭照顧者關懷組織、長照機構、跨領域社福單位、律師事務所、社區公益與宗教團體等領域。

台灣失智症協會理事長徐文俊說，據衛福部統計，我65歲以上長者失智盛行率達8%，至130年將有68萬名失智者，也就是每9名長者就有1人失智，是未來每個家庭都要面對的課題，社區中認知正常的高齡者，約每5人就有1人已出現阿滋海默病類澱粉病理，80歲以上者可能達3至4成，「失智基本法立法，不是為別人立法，而是為了未來的自己立法。」

徐文俊說，衛福部雖有失智症防治照護綱領，但「長照不等於失智全貌」，失智不只是照顧問題，更牽涉金融詐騙預防、警政走失協尋、司法權益保障、友善交通，以及社區延緩退化，單靠衛福部長照司，根本無法有效統籌警政、法務、金管會、交通部等十多個部會，且若沒有法源，就沒有穩定且有約束力的治理架構。

失智症防治照護綱領法規層級低，易導致照護斷鏈。徐文俊說，行政計畫常會隨政務輪替、計畫屆期出現斷點，失智症政策綱領2.0去年底到期，卻直至今年6月才提出3.0版本，空窗期長達6個月，有必要透過立法，賦予「法定責任」，確保照護延續、深入橫向協調，且美國、加拿大、韓國等早已立法，盼行政院盡速提出院版與立法院逾10版本「失智基本法」併案審查，回應民眾期待。

身障盟秘書長洪心平說，失智症為隱性障礙，隨我國人口高齡化，失智者比率增加，為身障者中重要占比，且失智者與年輕身障者不同，其權益保障涉及子女、財產等，在金融、工作等方面均要審慎安排，而所謂障礙不只是否生病，而是與社會互動關係，盼透過立法，提醒各界失智者還是能做決策、可平等參與、融入社會，確保失智者權益不因疾病而被排除。

家總秘書長陳景寧說，我國平均同住人口僅剩2.3人，已進入「零照顧者社會」，因此長照3.0正推廣走向互助、共榮的社會，她雖支持「失智基本法」立法，但提醒在立院攻防中，應留意保持該基本法高度，不宜在立委加碼條文中，觸及預算等「跨出基本法層次」內容，此外，徒法不足以致行，呼籲社會針對失智者權益問題，多加討論、建立更多共識。

台灣失智症協會上午舉行記者會，呼籲政府儘速推動失智症基本法立法，現場除了有專家學者，也有失智者與家屬代表。記者曾原信／攝影
台灣失智症協會上午舉行記者會，呼籲政府儘速推動失智症基本法立法，現場除了有專家學者，也有失智者與家屬代表。記者曾原信／攝影

失智 失智者 失智症 超高齡社會

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