讓台語回到生活！台南推台語家庭培育計畫 集點有獎勵

台南市文化局推動「台語家庭培育計畫」，打造人人都能自在講台語的生活環境。今年除持續推出豐富多元的台語活動，更陸續辦理台語家庭政策說明會，並擴增全市推廣點，協助民眾快速了解計畫內容、完成會員註冊及家庭／社群綁定，讓更多人輕鬆加入「講台語、學台語、用台語」的行列。

截至7月底，文化局已完成南區、東區、新營區、中西區、安平區、永康區及安南區等7場政策說明會，今天在新化區和西港區辦理，並由工作人員現場協助完成註冊、綁定及平台操作，可立即累積點數；成功完成綁定者，每戶還可獲得台南限定的「巷仔Niau文具組」。

文化局表示，「台語家庭培育計畫」是任何願意一起使用台語的人都能參與。無論是伴侶、親子、祖孫、朋友、同學、室友，甚至不同世代與不同族群，只要完成會員註冊，即可相互綁定成為台語家庭或社群，依照自己的興趣參與各類活動，在生活中自然累積台語能力，也透過集點獲得獎勵。

最受歡迎的獎勵之一，就是「kóng Tâi-gí禮包」。禮包包含文化部製作的帆布袋、學習手冊、摺頁，以及台南出版的台語文書籍兩冊。為提升領取禮包的便利性，文化局也持續擴充全市推廣點，目前已設置17處。

包括台南市立圖書館新總館、王育德紀念館、葉石濤文學館、各區文化中心，以及近期新增的中西區圖書館、東區裕文圖書館及西港白埕物所等。除了禮包領取服務，也協助辦理政策說明會及台語推廣。

文化局表示，台語家庭培育計畫的目的，是希望讓台語重回公共生活，成為人與人交流的日常語言。詳細資訊請至連結。