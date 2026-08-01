聽新聞
0:00 / 0:00
日本強震慈濟人來了 首批賑災物資今由華航空運配送災區
日本熊本縣上月28日發生規模7.1的強震，截至目前已有35人死亡。慈濟基金會跨國援助上百組福慧床及福慧隔屏，今天由中華航空協助載運到日本，將配送到災區避難所提供災民使用。
慈濟基金會長期投入國內、國際災害援助，以回收塑料研發而成的環保福慧床，輕便好收納；此外，慈濟8年前援助花蓮0206大地震救災工作時，看到收容處所的災民毫無隱私，隔年研發出環保材質的福慧隔屏，像帳篷一樣可以隔開空間，保障隱私，花蓮這幾次堰塞湖撤離收容工作，福慧隔屏也派上用場。
熊本地震發生後，慈濟基金會就透過日本分會持續關切災情，當地回報八代市避難所有不少長輩，多半只能打地鋪，慈濟基金會立即動起來，昨天在桃園八德倉庫打包賑災物資，送到桃園國際機場，今天由華航免費協助，直送日本，再由日本分會配送到災區。
熊本地震發生後，救災工作持續進行中，慈濟基金會表示，感謝華航協助，讓首批賑災物資能迅速送達災會，將持續關注災情發展，視災區需求持續提供協助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。