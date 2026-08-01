快訊

高為元赴美選校長 中研院士朱敬一：這麼不要臉的校長 值得發動個學運

法務部矯正署新店戒治所傳意外！管理員宿舍內身亡 死因待查

LINE聊天頁跳出1通知！她求救怎麼關？全網爆共鳴：看了很躁

聽新聞
0:00 / 0:00

日本強震慈濟人來了　首批賑災物資今由華航空運配送災區

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
日本熊本縣發生大地震，慈濟基金會跨國援助，首批賑災的福慧床、福慧隔屏今天由華航免費運送到災區。圖／慈濟基金會提供
日本熊本縣發生大地震，慈濟基金會跨國援助，首批賑災的福慧床、福慧隔屏今天由華航免費運送到災區。圖／慈濟基金會提供

日本熊本縣上月28日發生規模7.1的強震，截至目前已有35人死亡。慈濟基金會跨國援助上百組福慧床及福慧隔屏，今天由中華航空協助載運到日本，將配送到災區避難所提供災民使用。

慈濟基金會長期投入國內、國際災害援助，以回收塑料研發而成的環保福慧床，輕便好收納；此外，慈濟8年前援助花蓮0206大地震救災工作時，看到收容處所的災民毫無隱私，隔年研發出環保材質的福慧隔屏，像帳篷一樣可以隔開空間，保障隱私，花蓮這幾次堰塞湖撤離收容工作，福慧隔屏也派上用場。

熊本地震發生後，慈濟基金會就透過日本分會持續關切災情，當地回報八代市避難所有不少長輩，多半只能打地鋪，慈濟基金會立即動起來，昨天在桃園八德倉庫打包賑災物資，送到桃園國際機場，今天由華航免費協助，直送日本，再由日本分會配送到災區。

熊本地震發生後，救災工作持續進行中，慈濟基金會表示，感謝華航協助，讓首批賑災物資能迅速送達災會，將持續關注災情發展，視災區需求持續提供協助。

日本熊本縣發生大地震，慈濟基金會跨國援助，首批賑災的福慧床、福慧隔屏今天由華航免費運送到災區。圖／慈濟基金會提供
日本熊本縣發生大地震，慈濟基金會跨國援助，首批賑災的福慧床、福慧隔屏今天由華航免費運送到災區。圖／慈濟基金會提供

日本熊本縣發生大地震，慈濟基金會跨國援助，首批賑災的福慧床、福慧隔屏今天由華航免費運送到災區。圖／慈濟基金會提供
日本熊本縣發生大地震，慈濟基金會跨國援助，首批賑災的福慧床、福慧隔屏今天由華航免費運送到災區。圖／慈濟基金會提供

慈濟基金會研發的福慧床，在日前花蓮萬里溪堰塞湖撤離時，提供災民休憩使用。聯合報系資料照
慈濟基金會研發的福慧床，在日前花蓮萬里溪堰塞湖撤離時，提供災民休憩使用。聯合報系資料照

慈濟 日本 華航

延伸閱讀

外交部開設熊本地震賑災專戶 8月1日起接受民間捐款

紅十字會設熊本地震捐款專區 首波撥1000萬日圓馳援

熊本7.1強震 醫師公會全聯會捐1千萬日圓

熊本7.1強震已知34人罹難 縣政府：永旺夢樂城累計7人喪命

相關新聞

可能再增強！白海豚下周五抵達沖繩附近 是否轉彎關鍵是它

白海豚目前仍維持強烈颱風等級，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，正在進行眼牆置換，整體結構略為轉差，未來12至24小時環境仍相當有利，若眼牆置換順利完成，有短暫再增強機會。

白海豚颱風可能吃掉小擾動 專家：環流範圍將顯著擴大尤其南側

白海豚颱風下周後半周可能影響台灣天氣，目前後期路徑仍有變數。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，歐洲（ECMWF）模式對於白海豚颱風把熱帶擾動94W合併的過程預報，整個過程中白海豚路徑較偏西，同時整體環流範圍顯著擴大、尤其南側。合併完成後，颱風也將來到琉球群島附近，進入是否開始北轉的關鍵區。

台灣高鐵新車商務車廂曝光！腰部支撐＋踏板加大 3亮點搶先看

台灣高鐵首組新世代列車「N700ST」正在海上漂流，但新車商務艙搶先曝光，除座椅設計色調大調整外，閱讀燈也從頭頂改安裝到座椅，更不會被隔壁乘客給打擾。此外桌面也從一個大折疊桌板升級為一大、一小雙桌面，供商務旅客用餐、工作使用。

離電腦愈近愈可能被取代？數發部長林宜敬：會用ChatGPT不等於AI人才

生成式AI快速席捲職場，從寫文案、做簡報、整理資料，到寫程式、分析數據，愈來愈多工作開始交由AI完成。然而，當企業紛紛喊著要找AI人才，究竟什麼樣的人，才真正稱得上AI人才？《哈佛商業評論》今（28）日舉辦的「AI數位轉型圈成立大會暨分享會」上，數位發展部部長林宜敬以及台智雲策略長李立國探討目前稀缺的人才，不一定需要會寫程式，跟我們想的不同。林宜敬為何說半導體業裡的「高級水電工」也相當有價值？

日本強震慈濟人來了　首批賑災物資今由華航空運配送災區

日本熊本縣上月28日發生規模7.1的強震，截至目前已有35人死亡。慈濟基金會跨國援助上百組福慧床及福慧隔屏，今天由中華航空協助載運到日本，將配送到災區避難所提供災民使用。

每小時70顆星星夜空放閃、無月光干擾 英仙座流星雨8月13日極大期

8月星空盛宴登場，不只水星西大距、金星東大距，以及水星合木星等天象接力登場，台北天文館更預告今年最受矚目的英仙座流星雨8月13日將迎來極大期，屆時幾乎沒有月光干擾，觀賞條件絕佳，前一天晚間10時至11時將直播英仙座流星雨，暢談流星大小事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。