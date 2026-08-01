每小時70顆星星夜空放閃、無月光干擾 英仙座流星雨8月13日極大期

8月星空盛宴登場，不只水星西大距、金星東大距，以及水星合木星等天象接力登場，台北天文館更預告今年最受矚目的英仙座流星雨8月13日將迎來極大期，屆時幾乎沒有月光干擾，觀賞條件絕佳，前一天晚間10時至11時將直播英仙座流星雨，暢談流星大小事。

天文館表示，8月天象重頭戲非英仙座流星雨莫屬，年度三大流星雨之一的英仙座流星雨預計於8月13日上午達到極大，估計每小時天頂流星出現率（ZHR）可達100，但實際每小時可看到的流星數量約70顆左右。

天文館說，當日流星雨輻射點約於8月12日晚間20時30分升起，至13日曙光漸亮前都是理想觀賞時段，且下半夜能夠看到的流星數量將逐漸增多。

天文館分享，英仙座流星雨的特色是流星速度快、亮度中等偏高，且常出現火流星，由於當晚月相近朔幾乎無月光干擾，觀賞條件極佳，將有機會觀察到更多較暗的流星；建議民眾找個視野寬闊的地點，用肉眼輕鬆仰望整片星空，就有機會觀賞到流星劃過夜空的美景。

另外，屬內行星的水星與金星也將迎來極佳的觀賞時機。天文館說，8月2日發生今年第2次「水星西大距」，屆時水星與太陽距角達19.5度，為觀賞水星的良好時機之一，在大距前後數日，可於曙光漸亮前朝東方低空尋找亮度0.2等水星的身影。

8月15日則是今年唯一一次的「金星東大距」，金星亮度高達-4.5等，與太陽的距角達45.9度，為全年最適合欣賞金星的時機，當日暮光漸暗時，可在西方天空欣賞到耀眼金星與纖細眉月相互輝映的美景，16日曙光漸亮前還可於東北東方低空看見水星合木星，二星相距僅約0.5度。