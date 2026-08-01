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可能再增強！白海豚下周五抵達沖繩附近 是否轉彎關鍵是它
白海豚目前仍維持強烈颱風等級，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，正在進行眼牆置換，整體結構略為轉差，未來12至24小時環境仍相當有利，若眼牆置換順利完成，有短暫再增強機會。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計24小時後，隨著海洋熱含量降低、垂直風切增強，白海豚將逐步減弱，仍可維持一定強度及大風場的環流特性。
路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來1天大致先往西北移動，之後隨著太平洋高壓重新增強，將轉向偏西，朝琉球群島附近前進。下周五來到日本沖繩附近海域後，高壓強弱將決定白海豚是否轉彎。AI模式略有修正，目前改為北轉，朝韓國或中國華東。傳統模式則認為會一路西行進入中國，兩者差異非常分歧。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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