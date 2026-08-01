小手搬衛生紙、大手撐起育兒路　南投醫院用親子遊戲傳遞母乳支持

八月第一周適逢國際母乳周與父親節前夕，衛生福利部南投醫院今天舉辦寶寶趣味競賽及親子DIY活動，吸引約38名孩童與家長參與，透過寓教於樂方式推廣母乳哺育觀念，也安排孕產婦心理健康篩檢與諮詢，呼籲爸爸及家人共同支持母乳哺育，打造友善育兒環境。

每年八月第一周為「國際母乳周」，今年宣導主題為「母乳哺育，建構永續的生命起點，鞏固成功經驗」。南投醫院舉辦「寶寶趣味競賽」及親子DIY活動，結合父親節慶祝活動，提升民眾對母乳哺育的認識，鼓勵更多家庭共同支持母乳哺育。

活動依不同年齡層規畫「寶寶搬搬樂」及「馬賽克花瓶DIY」兩項活動，共吸引約38名孩童報名，許多家長及親友陪同參與，現場氣氛溫馨熱鬧。

最受歡迎的「寶寶搬搬樂」，安排1至2歲幼兒在2分鐘內搬運衛生紙，搬運數量最多者獲勝，且所有搬運的衛生紙都可帶回家。孩子們抱著衛生紙來回奔跑、奮力衝刺，可愛模樣逗得全場笑聲不斷，也讓家長留下難忘回憶。

南投市長張嘉哲、南投縣政府衛生局保健科科長鄭綉錦及縣議員簡千翔等人也到場響應，與家長、孩子互動，為參賽的小朋友加油打氣，共同推廣母乳哺育理念。

南投醫院醫務秘書莊家銘表示，母乳是嬰幼兒最天然、最完整的營養來源，富含鐵質、免疫球蛋白及多種活性成分，有助提升免疫力，降低腸胃道及呼吸道感染風險，其營養價值仍是配方奶無法完全取代。他表示，母乳哺育不只是媽媽的責任，更需要爸爸及家人的支持與陪伴，希望透過國際母乳周系列活動，鼓勵更多家庭共同打造健康、友善的育兒環境。

除推廣母乳哺育外，院方也安排臨床心理師提供孕婦及產後媽媽心理健康關懷服務，並辦理孕產婦憂鬱篩檢與評估，協助民眾及早發現心理健康問題，提升社會對孕產婦心理健康議題的重視。