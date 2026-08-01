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菌相失衡恐影響全身健康 醫：改善腸道先從飲食與生活做起

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
改善腸道健康方面，張家銘建議，與其追求昂貴保健食品，不如增加天然食材的多樣性。圖／123RF
改善腸道健康方面，張家銘建議，與其追求昂貴保健食品，不如增加天然食材的多樣性。圖／123RF

不少民眾接受腸道菌相檢測後，最常問的就是「哪些是好菌、哪些是壞菌？」醫師指出，腸道菌不能只用好壞二分法看待，同一種細菌在不同人體內，受到飲食、基因及免疫環境影響，可能發揮不同功能。改善腸道健康方面建議，與其追求昂貴保健食品，不如增加天然食材的多樣性。

精準預防醫學會理事長張家銘表示，腸道不只是消化器官，菌相每天都在分解食物、製造代謝物、調節免疫，並透過各種分子訊號影響肝臟、大腦、心臟及腎臟，因此腸道健康與血糖調控、慢性發炎及全身代謝息息相關。

飲食是影響菌相的重要因素 張家銘說，蔬菜、豆類、菇類、堅果及根莖類富含膳食纖維與抗性澱粉，人體無法完全消化的部分會進入大腸，由腸道菌發酵產生短鏈脂肪酸，其中丁酸是大腸細胞的重要能量來源，不僅有助維持腸道細胞健康、強化腸道屏障與黏液層，也能協助調節免疫反應，降低慢性發炎，並參與細胞更新與修復。

張家銘說，健康的腸道屏障可讓營養順利吸收，同時阻擋細菌毒素進入血液；若菌相失衡、屏障功能下降，脂多醣等細菌成分較容易進入循環，可能誘發全身性發炎，進而影響血糖控制、免疫功能，部分民眾也可能出現腹脹、疲倦、餐後嗜睡等不適。

改善腸道健康方面，張家銘建議，與其追求昂貴保健食品，不如增加天然食材的多樣性，每周攝取不同種類的蔬菜、豆類、菇類、堅果及全穀根莖類，讓不同菌種都能獲得養分。若平時膳食纖維攝取不足，應循序漸進增加，避免一次大量攝取造成腹脹；腸躁症或小腸細菌過度生長患者，也應依個人情況調整飲食內容。

不少民眾習慣以高菌數作為挑選益生菌依據，醫師提醒，益生菌並非菌數愈高愈好，而是應依照腹瀉、便祕等不同需求選擇適合菌株。若飲食、睡眠、腸道蠕動及慢性發炎等基礎環境沒有改善，單靠補充益生菌，效果往往有限。

張家銘表示，精準健康不僅要了解腸道有哪些菌，更應進一步結合代謝體分析、血糖、血脂、發炎指標及肝腎功能等資訊，評估菌相是否真正發揮作用，再依個人體質調整飲食與生活型態。腸道健康並非靠一種益生菌就能改善，而是建立良好的飲食、睡眠、運動及代謝環境，才能讓菌相維持平衡，降低疾病風險，達到全身健康管理的目標。

腸道 健康 飲食

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