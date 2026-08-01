核三重啟今辦地方說明會 環團批程序倉促、資訊未傳達 流於「過水」

核安會今於恆春舉辦「核三廠再運轉計畫」地方說明會。環團批評，核安會的再運轉計畫程序倉促，審查與溝通程序仍缺乏完整的資訊公開、轉譯以及公眾討論機制，不利於在地居民參與、表達意見，導致攸關台灣安全的重大核能決策淪為形式作業。此外，包括核三廠能否符合最新國際核安標準、核電廠再運轉是否需進行環境影響評估等事項也有待釐清，目前的程序能否真正為全民安全嚴格把關？

地球公民基金會、綠色公民行動聯盟、屏南社區大學、瓊麻園城鄉文教發展協會、社團法人屏東縣愛鄉協會、社團法人好屏青年協會、屏北社區大學今發表聯合聲明。

聲明質疑，說明會日期兩周前才公告，嚴重壓縮社會大眾與團體消化數百頁資訊的時間，且選在恆春旅遊旺季舉辦，也未能考量在地產業與居民的作息。目前核安會僅將資訊放置於網路，未能善用在地公布欄，也未深入社區建立對話通道，如何稱得上有效的在地公民參與？

聲明進一步說，後續台電將進行的自主安全檢查，以及「輻射相關議題查核評估報告」、「耐震安全評估說明」的調查及評估方法為何？公民參與的程序為何？至今也未見核安會及台電說明。

除程序不透明，環團也批評說明會以「公民發言後、官方回應」一回一答形式，但核電重啟涉及極高風險，不能只靠傳統單向宣導，更不應是簡單的投票對決，應透過資訊轉譯、公民審議與充分對話，建立具備實質知情同意權與在地否決權的民主機制，讓地方民意在重大核安決策中發揮決定性的作用。

環團聲明也指出，核三廠採用1970年代的設計理念，與2011年福島核災後國際核安標準已有明顯落差，核三廠受限於既有結構，也無法加裝現代核電廠安全系統關鍵設備，事故應變仍高度依賴外部支援與移動式設備，安全度不足；且核三廠位於板塊碰撞帶與活動斷層附近，其地震風險與耐震能力問題仍須接受更嚴格的安全檢驗與重新評估。

環團另表示，核三負面核安紀錄層出不窮，去年更發生冷卻水塔火災事故，顯示核三廠的運轉對在地的環境及健康確有造成不利影響的風險，環境部應正視核三廠未曾進行過環評、恐造成環境不利影響的事實，儘速修法將核電廠再運轉納入應實施環境影響評估的範圍。

環團重申堅決反對核三重啟，並強調在上述問題均未被充分討論、解決的情況下，執政黨提出的「核安無虞、核廢有解、社會共識」核電三原則的具體標準根本難以被釐清，遑論落實？呼籲核安會、台電以及環境部儘速回應民間訴求。