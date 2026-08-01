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白海豚颱風不排除更接近台灣 氣象署：下周五外圍雲系影響 北部恐變天

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
未來1周維持夏季型高溫悶熱的天氣，沒下雨的時候各地高溫32至35度。聯合報系資料照
未來1周維持夏季型高溫悶熱的天氣，沒下雨的時候各地高溫32至35度。聯合報系資料照

白海豚颱風目前距離台灣仍遙遠，維持強烈颱風的強度，中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，今天到下周一大致上各地多雲到晴、屬於比較穩定的天氣型態。下周二開始，隨著白海豚颱風逐漸往日本南方海面接近，風場逐漸轉成東北風，屆時迎風面地區水氣逐漸增多，降雨機率也會慢慢提高。

張承傳表示，強烈颱風白海豚今天上午8時位置在台北東方3800公里海面上，中心最大風速每秒53公尺，七級風暴風半徑300公里。未來路徑短期大致以穩定偏西方向朝著日本南方海面前進，預計下周四就會來到日本南方海面一帶。

他說，颱風西進過程，今天至下周二這段期間，大氣環境有利它強度維持，下周二之前可以維持強颱等級。不過，下周三、下周四當颱風來到日本南方海面，大氣環境稍微不利它強度維持，這兩天強度有機會減弱為中度颱風等級。後續路徑模式分歧度比較大一些，下周四之後往西朝大陸長江口移動；或是北邊太平洋高壓偏強，西進過程會比較靠近台灣；或是西進過程偏北移動，都有可能發生。下周五之後，不確定性比較大一些。

降雨趨勢，張承傳表示，今天到下周一偏向夏季型天氣，多雲到晴、午後雷陣雨的天氣型態，中午過後南部地區和其他山區有局部短暫午後雷陣雨。下周二開始風場慢慢轉變為偏東北風環境，迎風面水氣一天比一天增多。下周二降雨主要在北海岸和北部山區，可能有零星短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴天氣，午後在南部地區和花東地區、中部山區會有局部短暫雷陣雨。

他說，下周三、下周四迎風面水氣再略為增多，北部地區不定時零星降雨出現，其他地區維持多雲到晴天氣，午後有一些午後雷陣雨，山區的雨勢會比較大一些。下周四清晨到上午，中南部沿海也會有零星降雨。下周五就會受到白海豚颱風外圍雲系影響，北部降雨再度增多，且降雨區域比較擴大，會有局部短暫陣雨不定時出現，中部地區可能也會有零星降雨，其他地區大致維持多雲到晴天氣，午後在南部地區和其他山區有局部短暫雷陣雨出現。

未來1周溫度沒有太大變化，維持夏季型高溫悶熱的天氣，張承傳表示，沒下雨的時候各地高溫32至35度，在大台北盆地、中南部近山區平地可能有機會出現局部36度左右高溫。下周四、下周五由於白海豚颱風慢慢往日本南方到琉球海面接近，風場比較偏向正北風的環境，宜蘭屬於背風環境，有機會出現36度以上高溫，可能有焚風現象出現。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

氣象署 白海豚 颱風

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