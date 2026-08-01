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疏導北部＋加強南部！台灣高鐵時隔10年大改點 新世代班表方向曝

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
鐵道局長楊正君（右）及台鐵董事長鄭光遠（左）也以高鐵董事身份出席台灣高鐵首組N700ST新車出廠典禮。記者孟嘉美／攝影
鐵道局長楊正君（右）及台鐵董事長鄭光遠（左）也以高鐵董事身份出席台灣高鐵首組N700ST新車出廠典禮。記者孟嘉美／攝影

台灣高鐵斥資近300億購買12組新世代列車「N700ST」，首輛新車30日出廠。運抵台灣後將啟動一系列測試作業，明年7月1日搶先投入服務。新車加入、提升運能，高鐵公司最快將於年底宣布大改點，將朝「改善台中以北擁擠問題」及「提升長程運輸品質」兩大方向前進，規畫方向也搶先曝光。

首組N700ST上個月30日出廠後，將拆解成單節車廂，從笠戶港出海、預計8月15日將運抵高雄，並舉行「抵台典禮」。之後新車將直送燕巢基地進行重新組裝及靜態、動態測試。

鐵道局長楊正君出席日本出廠典禮時透露，高鐵公司預計於今年11月底左右，完成首輛新車的組裝與靜態測試，其中靜態測試項目多達69項，將分4階段辦理。

楊正君說，後續的動態測試包含後勤能量的建置，內容有人員培訓、票務系統及列車顯示資訊等，以及鐵研中心將協助辦理地面介面測試作業，包含列車運行過程中產生的噪音跟震動，預計明年4月底完成後，就能將相關結果送至鐵道局，經核准後新車就能上線。

雖然海運期程仍有不確定性，但高鐵公司評估，12組新車將從今年、明年及後年分成2組、8組、2組交付，2027年9月前將有6組列車上線、最晚2028年9月前將全數投入服務。屆時車隊規模將達46組，包含現有的34組700T，及12組N700ST。尖峰時段每小時最高發車數可從7班增加到10班，車組運用、調度可以更加彈性，停靠模式也更加靈活。

高鐵公司表示，因應新車加入，最快將於年底公布「新世代班表」，且預計採「1次改點、5次增班」的方式，於明年初分階段實施。

據了解，高鐵上一次大改點是2015年底因應苗栗、彰化及雲林站的啟用，將3站納入區間車級跳蛙列車行列。因此，「新世代班表」不僅是台灣高鐵時隔10年的大改點，將是台灣高鐵近20年的營運史上最大規模的列車改點。

由於高鐵公司董事長史哲曾說，新車加入營運班表後，將優先解決「北部路段擁擠」問題，並進一步提升長程運輸便利性。主要改點方向也將依循兩大目標前進。

高鐵公司透露預計針對台中以北區間，加開周五、周六的夜間南下車次，並規畫於台中實施「快速折返」措施。使外來尖峰時段每小時可開行2班南港-台中班次，讓北上車次發車更均勻化。再輔以約每10分鐘即有一班列車停靠，同步紓解南下壅塞。

針對桃園站，則因不少旅客為出國或回國攜帶大型行李，將規畫延長停車時間，讓旅客上下車能更從容。

高鐵公司說，目前公司有直達車、跳站式列車以及站站停區間車等停靠模式。但「新世代班表」預計將創造全新的直達車停靠模式，包含在南北間直達行駛的「超級直達車」，以及雲林、家一直達台中及台北地區的直達車，以提升對南部旅客的服務效率。

高鐵 車廂 史哲

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