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台灣高鐵新車商務車廂曝光 腰部支撐＋踏板加大 3亮點搶先看

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台灣高鐵N700ST商務車廂空景。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵N700ST商務車廂空景。圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵首組新世代列車「N700ST」正在海上漂流，但新車商務艙搶先曝光，除座椅設計色調大調整外，閱讀燈也從頭頂改安裝到座椅，更不會被隔壁乘客給打擾。此外桌面也從一個大折疊桌板升級為一大、一小雙桌面，供商務旅客用餐、工作使用。

首組N700ST預計明年7月1日上線服役，標準車廂除了旅客最關心的每個座位有充電插座外，座椅也迎來大升級。

高鐵公司表示，標準車廂將採用「下沉式座椅」椅背及椅面連動設計，當旅客向後仰躺時，座墊會同步向下微沉，讓乘坐感覺更加舒適。此外椅套設計則延續現有的700T型列車配色，搭配多樣幾何圖形，讓視覺更明亮活潑，材質則採用柔軟舒適的絨布。

而商務車廂較標準車廂更是迎來大改變。30日交通部長陳世凱與高鐵董事長史哲出席日本出廠典禮時首登新車，開箱影片顯示，新車商務車廂將迎來3大亮點。

高鐵指出，N700ST新車的商務車廂座椅將從現有的深紫色，改為質感灰色。座椅採「包覆式座椅」設計，當椅背向後倒時，將於椅面形成最佳角度，降低對大腿的壓迫感。同時椅背增設護腰墊，提供腰部支撐，增加長時間乘坐的舒適度。

此外，腳踏墊面積加大、閱讀燈也從頭頂上方改到座椅頭枕側面，讓光線更加集中，照射範圍更廣。不過對有在車上用餐、工作需求的商務客來說，除原有的延伸式椅背餐桌，扶手內也增設側面收納式小型餐桌盤，雙桌面更添方便性。

新車 高鐵

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