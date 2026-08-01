電影「奧德賽」掀回家熱潮 鄒族文物回家阿里山展出續寫生命故事

好萊塢史詩鉅作「奧德賽」熱映，故事描述希臘英雄奧德修斯歷經10年漂泊，踏上返鄉之路，「回家」成動人主題；嘉義縣阿里山鄉正有一場以「回家」為主題文化盛事。中研院民族學研究所將典藏逾半世紀的45件鄒族珍貴文物送回原鄉，在達邦村鄒族自然與文化中心「maine'e ．鄒．回家」主題展，不僅讓文物返鄉，更讓文化重回族人生命。

電影中，奧德修斯歷經戰爭、神祇考驗與怪物威脅，耗費10年才得以返回故鄉伊薩卡。對鄒族而言，這批文物雖沒有飄洋過海，卻也歷經近一甲子歲月，終於重返達邦、特富野兩大部落。不同文化、不同時空背景，卻共同訴說著「回家」的深刻意義。5月起展覽至11月8日，是中研院典藏鄒族文物首次回阿里山原鄉展出，「maine'e」鄒語「回家」意思，象徵文物離開部落數十年後，再度回到孕育它們的土地。

展出45件文物主要由人類學者王崧興1958年及德籍研究員鮑克蘭1966年間採集，涵蓋男女傳統服飾、生活器具、祭儀用品及珍貴歷史照片，完整呈現1950至1960年代鄒族生活樣貌。不同於一般博物館展覽，策展由中研院與鄒族部落共同完成，文物挑選、展場設計、展品解說甚至導覽培訓，都由族人深度參與，真正落實「共作展」精神。

中研院民族所顧問黃智慧表示，人類學家蒐藏文物，重視的是文化意義與生活脈絡，而非藝術價值。如今，透過族人的重新詮釋，這些沉睡半世紀的文物終於重新說出自己的故事。她強調，「文物只有回到部落才能延續它的生命力，真正的故事將從部落裡開展出來。」

展場中央搭建象徵「家屋」的杉木裝置，搭配生活器物展示，希望觀眾感受「家」不只是建築，而是家族、部落與文化共同組成的精神家園，也呼應本次展覽「回家」的主題。除展示文物，策展團隊透過長輩口述，重新整理許多鮮少被記錄的生活智慧。例如，過去鄒族利用橘子樹刺穿耳洞，再以小米梗固定傷口；婦女胸布曾使用水獺毛皮製作，抱嬰兒時還會翻面，讓柔軟毛皮貼近孩子肌膚，展現山林生活的智慧與巧思。

中研院民族學研究所將典藏逾半世紀的45件阿里山鄒族珍貴文物送回原鄉，在達邦村鄒族自然與文化中心「maine'e ．鄒．回家」主題展，不僅讓文物返鄉，更讓文化重回族人生命。記者魯永明／攝影

中研院民族學研究所將典藏逾半世紀的45件阿里山鄒族珍貴文物送回原鄉，在達邦村鄒族自然與文化中心「maine'e ．鄒．回家」主題展，不僅讓文物返鄉，更讓文化重回族人生命。記者魯永明／攝影

中研院民族學研究所將典藏逾半世紀的45件阿里山鄒族珍貴文物送回原鄉，在達邦村鄒族自然與文化中心「maine'e ．鄒．回家」主題展，不僅讓文物返鄉，更讓文化重回族人生命。記者魯永明／攝影

中研院民族學研究所將典藏逾半世紀的45件阿里山鄒族珍貴文物送回原鄉，在達邦村鄒族自然與文化中心「maine'e ．鄒．回家」主題展，不僅讓文物返鄉，更讓文化重回族人生命。記者魯永明／攝影

中研院民族學研究所將典藏逾半世紀的45件阿里山鄒族珍貴文物送回原鄉，在達邦村鄒族自然與文化中心「maine'e ．鄒．回家」主題展，不僅讓文物返鄉，更讓文化重回族人生命。記者魯永明／攝影